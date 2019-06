Totti biedt ontslag aan en vertrekt na 27 jaar bij AS Roma

Francesco Totti vertrekt bij AS Roma, zo heeft hij maandag op een persconferentie bekendgemaakt. De 42-jarige clubicoon was de afgelopen twee jaar bij de Romeinse club werkzaam als algemeen directeur, maar heeft zijn ontslag aangeboden. Het betekent dat er een einde komt aan een huwelijk van 27 jaar, gerekend vanaf het debuut van Totti in de hoofdmacht van AS Roma.

Verschillende Italiaanse media wisten in de afgelopen dagen al te melden dat Totti op de speciaal belegde persconferentie zijn ontslag zou aanbieden. “Ik heb een mail gestuurd om iets te zeggen dat ik me nooit had kunnen voorstellen. Ik heb mijn ontslag aangeboden”, zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Totti. “Ik hoopte dat dit niet nodig zou zijn, maar de dag is toch gekomen. Dit is heel pijnlijk, maar gezien de omstandigheden was dit de enige juiste beslissing.”

“Ik heb dit besluit na een aantal maanden genomen. Deze club is geliefd en gesteund, er zouden geen pro-Totti, Pro-Pallotta of pro-Baldini kampen moeten zijn. Zoals ik eerder heb gezegd: presidenten, trainers en spelers komen en gaan, maar de vlag van de club blijft bestaan”, vervolgt de oud-aanvaller. “Dit is niet mijn fout, omdat ik nooit de kans heb gehad om mezelf te uiten. Ik ben nooit betrokken in het technische project. In het eerste jaar kan dat gebeuren, maar in het tweede jaar realiseerde ik dat we elkaar nooit hielpen.”

“Ze kenden mijn intenties en wisten wat ik wilde. Om eerlijk te zijn, wilden ze me nooit. Ik werd buitengesloten bij iedere beslissing”, aldus Totti. “In mijn ogen is Roma de belangrijkste club ter wereld. De huidige situatie bij de club maakt me treurig en irriteert me. Ik zal altijd achter Roma staan, ik zeg geen gedag. Het is onmogelijk om Totti buiten Rome te zien, ik ben een Romanista. Ik zal nu een ander pad nemen. Op het moment dat een andere eigenaar me wil vertrouwen, zal ik er klaar voor zijn.”

“Iedereen weet dat ze me gedwongen hebben om te stoppen met voetballen. Ik heb een zesjarig contract getekend als directeur en ben rustig begonnen, omdat ik me realiseerde dat het totaal anders was. Er zijn veel beloftes gemaakt en men heeft zich hier niet aan gehouden. Ze wisten wat ik wilde. Ik heb het voor Roma volgehouden, maar op gegeven moment realiseerde ik dat het geen zin had om aan te blijven met mensen die me niet wilden”, verwijst Totti naar eigenaar James Pallotta.

“Ik denk dat iedereen de problemen binnen de club kent, vooral rond de Financial Fair Play-regels. Er moeten spelers verkocht worden, misschien wel de steunpilaren”, stelt de clubicoon. “Als je eerlijk en transparant bent, kan je niet aangevallen worden voor wat je zegt. Omdat ik deze houding heb, kan ik hier niet blijven. Dat ik deze beslissing heb moeten nemen, betekent dat ik het gevoel had dat ik niks voor elkaar kon krijgen. Ik heb me nooit onderdeel van het project gevoeld. Ik wil geen andere dingen doen, omdat ik het idee heb dat ik hier goed in ben. Met mijn ervaring kan ik talent herkennen in een speler.”

Totti zette twee jaar geleden een punt achter zijn actieve loopbaan, die hij volledig doorbracht bij AS Roma. De 59-voudig Italiaans international maakte in maart 1993 zijn debuut in de hoofdmacht van de Romeinse club, waar hij op dat moment al drie jaar in de jeugdopleiding speelde. Na een kleine achthonderd wedstrijden in het eerste elftal stopte hij in de zomer van 2017 als profvoetballer.