Bizarre e-mail onthult ‘chaos’ in kleedkamer en steekt AS Roma in brand

Donderdagochtend publiceerde La Repubblica een verhaal dat AS Roma ernstig in verlegenheid bracht. De Italiaanse krant trok de beerput open met een uitgelekte e-mail van voormalig conditietrainer Ed Lippie aan het adres van eigenaar James Pallotta. Het verhaal bevatte veel controversiële claims over de gang van zaken achter de schermen bij Roma, waarbij de inmiddels vertrokken clubicoon Daniele De Rossi er slecht vanaf komt. Met het sensationele verhaal van La Repubblica vervolmaakte het dagblad het tragische seizoen van i Giallorossi.

Door Tim Siekman

De verwachtingen aan het begin van het seizoen waren hooggespannen voor AS Roma na de succesvolle voetbaljaargang 2017/18. De ploeg van Eusebio Di Francesco eindigde in de Serie A op plek drie, terwijl men in de Champions League het onmogelijk geachte presteerde door Barcelona na een 4-1 nederlaag in de heenwedstrijd met een 3-0 zege alsnog uit het toernooi te knikkeren. Het gloriejaar maakte dit seizoen plaats voor een erbarmelijke episode. De Romeinen wisten zich met een zesde plek ternauwernood te plaatsen voor de Europa League, gingen met een 7-1 nederlaag tegen Fiorentina hard onderuit in de Coppa Italia en moesten in een bloedstollende tweeluik het onderspit delven tegen FC Porto in de achtste finales van de Champions League.

Het rampseizoen werd gekenmerkt door veel geruchten rond de selectie, waarbij het ontslag van Di Francesco na de uitschakeling in het miljardenbal in maart onvermijdelijk leek. Waar de trainer zijn ploeg in 2017/18 naar grote hoogtes stuwde, was het voorbije voetbaljaar ploeteren voor iedereen die Roma een warm hart toedraagt. Vorige week zondag werd het seizoen afgesloten met een 2-1 zege op Parma, een duel dat in het teken stond van het afscheid van boegbeeld Daniele De Rossi. Na een emotioneel einde zou Roma met frisse moed de club tijdens en na de zomer gaan herbouwen. La Repubblica gooide echter de knuppel in het hoenderhok met een spectaculair artikel over het reilen en zeilen binnen i Giallorossi.

De claims van La Repubblica

La Repubblica pakte uit met diverse claims die voortvloeien uit een gelekte e-mail van ex-fitnesstrainer Ed Lippie, geschreven op 16 december, geadresseerd aan eigenaar en voorzitter James Pallotta. Lippie, die destijds niet meer werkzaam was bij Roma maar nog steeds bronnen in de kleedkamer heeft, schrijft aan Pallotta dat enkele zwaargewichten ervoor probeerden te zorgen dat directeur annex clublegende Francesco Totti, sportief directeur Monchi en trainer Di Francesco zouden vertrekken. De routiniers, De Rossi, Aleksandar Kolarov, Edin Dzeko en Kostas Manolas, zouden het functioneren van het trio hekelen.

Clubarts Riccardo Del Vescovo en fysiotherapeut Damiano Stefanini, in december nog actief voor Roma, speelden deze informatie door aan Lippie, die op zijn beurt zijn Amerikaanse landgenoot Pallotta informeerde. De opmerkelijkste beweringen over de drie kopstukken in de uitgelekte e-mail op een rij.

1. Di Francesco: de trainer hanteerde volgens de selectie een 'krankzinnige' speelstijl, waarbij de spelers veel te veel meters moesten afleggen. De tactiek was demoraliserend, terwijl de intensieve trainingen voor fysieke ongemakken zorgde.

2. Monchi: de selectie ziet de sportief directeur als een 'narcist' die faalde om de selectie met de juiste versterkingen te voorzien. De Spanjaard is een persoon met twee gezichten en is manipulatief. Monchi zou informatie naar de buitenwereld lekken als het hem goed uitkwam. Vooral De Rossi was klaar met de directeur. De Italiaan werd beloofd dat er geen concurrent zou worden aangetrokken en was dus verrast met de komst van Steven N'Zonzi afgelopen transferzomer.

3.Totti: de voormalig sterspeler had volgens de selectie een storende invloed in de kleedkamer. De spelers vonden dat Totti een te nauwe band had met Di Francesco en stelden de legende verantwoordelijk voor het feit dat de trainer zo lang kon aanblijven.

La Repubblica claimde dat de gehele clubleiding de e-mail van Lippie vrijwel meteen onder ogen kreeg. Monchi wilde vervolgens vertrekken, maar Roma wilde niet meewerken. De top zou de sportief directeur hebben gevraagd om een 'plan B' op te stellen voor Roma waarin Di Francesco geen rol zou spelen. Monchi verklaarde zich echter solidair, waardoor de situatie tot aan maart, tot aan de uitschakeling in de Champions League, hetzelfde bleef. Direct na de deceptie tegen FC Porto werd Di Francesco ontslagen, waarna ook Del Vescovo, Stefanini en Monchi de Romeinse club moesten verlaten. De Rossi, goed bevriend met Stefanini, vond de grote schoonmaak te rigoureus en stelde Totti naar verluidt verantwoordelijk voor deze drastische ommekeer. De Rossi kon het dan ook niet laten om bij zijn afscheid zich kritisch uit te laten over de hiërarchie van de club.

De journalisten die verantwoordelijk zijn voor het opzienbarende verhaal wisten van tevoren dat hun publicatie voor reuring zou zorgen. “Ik ben in Rome geboren en ben Romanista”, begint Carlo Bonini bij TeleRadioStereo. “Ik wist prima wat voor effect dit verhaal zou hebben. Maar we hebben alles driemaal gecheckt. Besef ook dat ik heb geschreven over een club waarvan ik houd. Ik heb de overtuiging dat we bij dit verhaal objectief zijn gebleven. De echte journalisten zullen de lezers zijn, iedereen is vrij om te geloven wat hij of zij wil. Ik weet al wat de reacties zullen zijn. Maar de waarheid is altijd revolutionair.”

Pallotta speelt open kaart

Pallotta noemde de publicatie, na pas wat flarden te hebben meegekregen, in eerste instantie 'bullshit'. “Het zijn allemaal leugens, iemand probeert de club te beschadigen”, aldus de Amerikaanse eigenaar tegenover onder meer Il Messaggero. De club trad zelfs met een officieel statement naar buiten. “In tegenstelling tot ons beleid, namelijk niet reageren op geruchten en claims in de media om de betrokkenen genoemd in de verhalen te beschermen, wil de club nu benadrukken dat het onverantwoordelijk is om meningen van derden als waarheid voor te schotelen. Zo kan er een misleidend beeld worden gepresenteerd aan het publiek die niets met de werkelijkheid van doen heeft.”

Nadat Pallotta het gehele stuk tot zich had genomen, moest de eigenaar erkennen dat bepaalde delen van het verhaal van La Repubblica wel degelijk op waarheid berusten. “Ik kreeg wat delen mee toen ik om vijf uur 's ochtends wakker werd en kwalificeerde het toen als 'bullshit'”, memoreerde Pallotta later in een open brief. “Nadat ik het stuk helemaal had gelezen, en nadat ik een lang gesprek heb gevoerd met een van de betrokken journalisten, moet ik zeggen dat sommige delen van het artikel kloppen en dat sommige delen van het artikel overduidelijk niet kloppen. Mea culpa”, aldus Pallotta, die vindt dat het geschetste beeld van De Rossi onterecht is.

“Want Daniele heeft achttien jaar gestreden voor AS Roma. Hij verdient respect. We hebben meningsverschillen gehad over hoe zijn spelerscarrière bij Roma ten einde is gekomen, maar hier ga ik publiekelijk niet verder op in. Dat is iets tussen mij en Daniele. Daniele was emotioneel, want hij is een emotioneel persoon die om Roma geeft en dat altijd zal doen. Hij handelt met passie, dat hebben we achttien jaar gezien bij Roma en op het mondiale podium met de nationale ploeg van Italië. Hij toont zijn emoties ook in de kleedkamer, iets wat hem ook een groots aanvoerder maakt. Ik ben er heilig van overtuigd dat, wat Daniele ook maar gedaan heeft, hij het heeft gedaan met de beste intenties voor de club.”

James Pallotta, sinds 2012 eigenaar en voorzitter van AS Roma.

“Was hij teleurgesteld dat iemand werd gehaald voor zijn positie, zoals wordt gesteld in het artikel? Ja, dat was hij. Maar dat was ook omdat een dag eerder hij door Monchi werd verteld dat we niemand zouden halen die mogelijk voorrang zou krijgen op zijn positie. Hij was voorgelogen, waarna een emotionele reactie volgde. Een dag later bood hij alweer zijn excuses aan: Sorry voor mijn uitbarsting. Ook de bewering dat Daniele probeerde Eusebio Di Francesco eruit te werken, is honderd procent onjuist, gezien alle gesprekken die ik met hem heb gehad. Sterker nog: twaalf wedstrijden voor het einde van het seizoen vroeg Daniele mij via de telefoon om de coach tot het einde te laten zitten.”

“Hebben Dzeko, Manolas of Kolarov om het ontslag van de trainer gevraagd? Nee. Ik heb nooit gehoord dat een van deze spelers het ontslag eisten van Di Francesco. In het verleden heb ik regelmatig gesprekken gehad met de spelers, zoals met Edin, die altijd eerlijk tegen mij is, ook over dingen die hem als professional irriteerden. De spelers weten dat, als ze problemen ervaren, ze bij mij terecht kunnen. Ik heb echter nooit iets negatiefs van deze spelers over Di Francesco gehoord. Er is geen twijfel dat sommige mensen in de buitenwereld houden van controverse en problemen willen veroorzaken. Ze willen zien dat Roma het verknalt. Ze hebben hun eigen agenda en denken niet aan het team of de ware fans. Ik denk dat ze daarom continu negatieve informatie doorspelen naar journalisten, om ervoor te zorgen dat iedere frictie of discussie een sensationeel karakter krijgt. Er gebeuren altijd dingen in de kleedkamer, bij elke club, in elke sport.”

“Daniele heeft altijd constructieve gesprekken met mij gevoerd over de kleedkamer, over spelers en wat we moeten doen om beter te worden. Hetzelfde geldt voor Francesco Totti. Om te zinspelen dat deze gasten, die al twintig jaar een speciale relatie hebben, op voet van oorlog leven, is onzin. Hebben ze meningsverschillen? God, ik mag het hopen. Het laatste wat we nodig hebben, zijn alleen maar ja-knikkers”, aldus Pallotta, die vooral Monchi in een negatief daglicht zet. De eigenaar stelde vast dat hij verkeerd heeft gehandeld inzake de voormalig directeur. “Monchi wilde als sportief directeur honderd procent controle. Gezien de transferzomer had ik dat misschien niet moeten doen. Ik vond het verschrikkelijk dat we Di Francesco in deze situatie brachten.”

De Rossi stapt naar de rechter

Monchi, tegenwoordig weer actief bij Sevilla, wilde niet reageren op het stuk van La Repubblica en de woorden van Pallotta. “Ik wil niet reageren op Jim. Het is het beste voor iedereen dat we vooruit kijken”, aldus de Spanjaard. Di Francesco kon niets met de zogenaamde kritiek dat hij te veel eiste van zijn voormalig pupillen. “Mijn methodes waren hetzelfde als vorig seizoen, de methodes die ons de halve finales van de Champions League opleverden.” De ex-trainer van i Giallorossi benadrukte dat alle spelers, inclusief de zogenaamde zwaargewichten, alles gaven voor het shirt, 'te beginnen met De Rossi'.

This epic fan tribute to Daniele De Rossi will give you chills... ?? ?? IG: mr_pesci #DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/AvNOHaeaU1 — AS Roma English (@ASRomaEN) 28 mei 2019

De hoofdrolspeler in dit drama, De Rossi, is woest op de publicatie van La Repubblica. De middenvelder, die in totaal 616 wedstrijden speelde voor Roma, liet in een open brief aan persbureau Ansa weten naar de rechter te stappen wegens laster. Hij wil de mogelijke schadevergoeding doneren aan een goed doel. “In het artikel van La Repubblica worden mij handelingen en uitspraken toegeschreven die ik nooit heb verricht en gedaan. Ik wil bij deze mijn afkeur uitspreken over de verstoorde, soms volledig onjuiste, reconstructie. Ik ben nu genoodzaakt mezelf te verdedigen. Schrijven dat ik, of andere uitzonderlijke en eerlijke professionals die altijd alles hebben gegeven voor Roma, zich op deze wijze hebben gedragen, is gewoonweg belachelijk en bovendien volstrekt onjuist.”

“Deze 'reconstructie' van de redenen van mijn vertrek bij Roma is nog grotesker als je bedenkt dat ik een paar dagen geleden nog de aanbieding heb gehad om bij Roma een belangrijke rol als directeur te vervullen”, aldus de 35-jarige clublegende, die het aanbod heeft afgewezen, ook omdat hij zich nog fit genoeg voelt om te voetballen. De Rossi constateerde dat zijn imago ernstig is beschadigd en verlangt compensatie van La Repubblica. “Dit is niet de eerste keer dat mensen mijn vriendschap met Totti in een kwaad daglicht proberen te stellen. Ik wil die mensen het volgende meegeven: probeer nog harder...”