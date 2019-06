‘PSV schiet er dertien miljoen euro bij in door terugkoopclausule’

PSV nam Angeliño afgelopen zomer voor een kleine zes miljoen euro over van Manchester City en de Spanjaard ontwikkelde zich al snel tot een belangrijke schakel in de formatie van trainer Mark van Bommel. Mogelijk komt er echter na een seizoen alweer een einde aan de samenwerking tussen de linksback en de Eindhovenaren, daar the Citizens van plan zouden zijn om hem deze zomer terug te halen naar Manchester.

Het Spaanse La Voz da Galicia weet maandagochtend namelijk te melden dat PSV en Manchester City een terugkoopclausule zijn overeengekomen in de vorig jaar gesloten deal om Angeliño terug te brengen naar de Eredivisie. De 22-jarige vleugelverdediger maakte in het seizoen 2017/18 op huurbasis indruk bij NAC Breda, waarna PSV toesloeg en hem inlijfde.

De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen slaagde erin om Angeliño voor een relatief laag bedrag op te pikken, maar moest naar verluidt wel akkoord gaan met een terugkoopclausule van twaalf miljoen euro voor Manchester City. Trainer Josep Guardiola zou nu persoonlijk hebben aangedrongen op een rentree van zijn landgenoot, die volgens bovengenoemd medium ‘door de voordeur’ terug zal keren in het Etihad Stadium.

Voor PSV betekent dit dat het niet in kan gaan op een aanbieding van Paris Saint-Germain. De Franse grootmacht is naar verluidt zeer gecharmeerd van de kwaliteiten van Angeliño en zou er 25 miljoen euro voor over hebben om hem naar Parijs te halen. Doordat Manchester City echter heeft besloten om de clausule in werking te stellen kan PSV niets anders dan een terugkeer naar Engeland accepteren.