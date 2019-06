‘Zidane maakte me in 2006 aan het huilen en nu wordt hij mijn trainer’

Rodrygo heeft afscheid genomen van Santos. De achttienjarige aanvaller is op weg naar zijn nieuwe club Real Madrid, dat 45 miljoen euro voor hem betaalt om zijn tot medio 2022 contract af te kopen. In gesprek met Esporte Espectacular kijkt het toptalent uit naar zijn transfer naar de Koninklijke en kan hij niet wachten om te gaan werken onder Zinédine Zidane.

De transfer van Rodrygo naar Real Madrid werd geruime tijd geleden al afgerond. Sindsdien werkte hij toe naar zijn overstap en ging hij op Spaanse les. Hij treedt in de voetsporen van Vinícius Júnior, die op jonge leeftijd Brazilië achter zich liet en voor wie de Spaanse grootmacht vorig jaar 45 miljoen euro neertelde. Rodrygo maakt volgens Spaanse media een vergelijkbaar bedrag de overstap. “Hij speelde al vroeg bij Flamengo en ik bij Santos”, aldus Rodrygo over Vinícius, met wie hij goed bevriend is. “Mensen droomden ervan dat wij samen zouden spelen. Dat deden we al bij Braziliaanse jeugdploegen en straks ook bij een club, dat wordt geweldig.”

Rodrygo kijkt er naar uit om te werken met Zidane. Het talent erkent dat zijn nieuwe trainer hem dertien jaar geleden aan het huilen maakte. Tijdens het WK van 2006 in Duitsland was Frankrijk te sterk voor Brazilië. Zidane speelde weergaloos en stond met een assist op Thierry Henry aan de basis van de 1-0 overwinning in de kwartfinale. “Hij maakte me met zijn spel aan het huilen en nu wordt hij mijn trainer”, aldus Rodrygo, die zijn handtekening zet onder een zesjarig contract tot medio 2025 in het Santiago Bernabéu.