Hoofdrollen voor Wuilker Faríñez en VAR in tweede duel van Copa América

De groepswedstrijd tussen Venezuela en Peru op de Copa América heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Arena do Grêmio eindigde doelpuntloos: 0-0. Doelman Wuilker Faríñez was zonder meer de uitblinker aan de kant van Venezuela en had een groot aandeel in de remise. Venezuela en Peru staan zodoende tweede en derde in Groep A achter Brazilië, dat het toernooi vrijdag opende met een 3-0-overwinning op Bolivia.

In de eerste helft in Porto Alegre werd weliswaar niet gescoord, maar dat was zeker niet te wijten aan een gebrek aan kwaliteit. Het duel ging op en neer, met mogelijkheden voor zowel het team van Rafael Dudamel als de ploeg van Ricardo Gareca. Christofer Gonzáles kreeg de bal na zeven minuten spelen in het net, maar de VAR constateerde een overtreding van Renato Tapia op Faríñez en dus ging het Peruviaanse feestje niet door.

Luis Abram had twee minuten voor rust een dot van een kans: Tomás Rincón voorkwam in de doelmond dat de verdediger een fout van Faríñez na een corner afstrafte. De beste kans voor Venezuela was voor Salomón Rondón. De aanvaller leek een pass van Yangel Herrera te verzilveren, maar Pedro Gallese verrichtte een goede redding van dichtbij en zodoende zochten beide teams na het rustsignaal zonder te scoren de kleedkamers voor rust op.

Halverwege de tweede helft vond voormalig PSV’er Jefferson Farfán via een kopbal opnieuw het doel namens Peru, maar ook dat doelpunt werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van invaller Edison Flores. Venezuela speelde het laatste kwartier met tien man door een tweede gele kaart voor Luis Mago, na een charge op Andy Polo. Peru wist in het vervolg niet te profiteren van de overtalsituatie en daar had Faríñez een groot aandeel in. Twee zekere doelpunten van Flores waren een prooi voor de Venezolaanse uitblinker.