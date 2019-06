‘Stegeman wil oude bekende van FC Groningen naar PEC Zwolle halen’

John Stegeman ruilde Go Ahead Eagles onlangs in voor PEC Zwolle en de oefenmeester heeft naar verluidt al een versterking voor de aanval van zijn nieuwe club op het oog. De Telegraaf meldt donderdagochtend namelijk dat de trainer aankomend seizoen graag over Paul Gladon zou willen beschikken. De spits heeft een aflopend contract bij FC Groningen en is daardoor transfervrij op te halen.

Stegeman en Gladon kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Heracles Almelo. De 27-jarige aanvaller streek begin dit jaar neer bij de Trots van het Noorden nadat zijn contract bij Wolverhampton Wanderers was ontbonden en maakte met vijf doelpunten in veertien Eredivisie-wedstrijden een prima indruk in Groningse dienst.

Stegeman zou in de aanvaller een ander type zien dan in Zwolle-spits Lennart Thy, waardoor hij hem een welkome aanvulling voor de selectie vindt. Gladon zou zelf echter graag in Groningen willen blijven, maar heeft nog geen bericht gehad van de clubleiding aldaar. PEC heeft zich overigens ook nog niet officieel bij Gladons zaakwaarnemer Chiel Dekker gemeld.