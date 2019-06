‘Bosz doet voor ‘minder dan vijf miljoen euro’ zaken met Ajax’

Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat Daley Sinkgraven speler van Bayer Leverkusen is. BILD weet te melden dat de overgang van de vleugelverdediger annex middenvelder ‘binnen enkele dagen’ afgerond moet worden. Volgens de Duitse krant hoeven die Werkself niet al te diep in de buidel te tasten.

De verbintenis van Sinkgraven bij Ajax loopt nog tot medio 2020, waardoor hij in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. Om die reden zijn de Amsterdammers naar verluidt akkoord gegaan met een transfersom van ‘minder dan vijf miljoen euro’. Er lijkt zodoende na 4,5 jaar een einde te komen aan de samenwerking tussen Sinkgraven en Ajax. De Amsterdammers namen hem in januari 2015 voor zeven miljoen over van sc Heerenveen.

Gedurende zijn dienstverband in Amsterdam kwam Sinkgraven tot 86 wedstrijden, een aantal dat relatief beperkt bleef door verschillende zware blessures. Bosz en Sinkgraven zijn geen onbekenden voor elkaar, daar ze in seizoen 2016/17 samenwerkten bij Ajax. Bosz turnde hem destijds om tot linksback en het lijkt erop dat hij nu voor dezelfde positie naar Bayer Leverkusen wordt gehaald. Overigens is Sinkgraven niet de enige Eredivisie-speler die komende zomer de overstap naar de nummer vier van het afgelopen Bundesliga-seizoen moet maken.

BILD maakt donderdagochtend ook andermaal melding van de belangstelling voor Martin Ödegaard. De Noorse middenvelder, afgelopen seizoen door Real Madrid verhuurd aan Vitesse en tevens in de belangstelling van Ajax, moet in Leverkusen de opvolger worden van de naar Borussia Dortmund vertrokken Julian Brandt. “Hij is een interessante speler”, bekent Simon Rolfes, sportief directeur van Bayer Leverkusen. Voorlopig lijkt Real Madrid echter niet van plan te zijn om Ödegaard van de hand te doen.