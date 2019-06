Marokko gaat met vijf Eredivisie-bekenden pijnlijk onderuit tegen Gambia

Marokko is er woensdagavond niet in geslaagd om een goed resultaat neer te zetten tegen Gambia. De ploeg van bondscoach Hervé Renard, die zich voorbereidt op de Afrika Cup, ging met 0-1 onderuit tegen de nummer 163 van de FIFA-ranking. Bij de thuisploeg kwamen onder anderen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Karim El Ahmadi, Oussama Idrissi en Nordin Amrabat in actie.

Renard liet Ajacieden Ziyech en Mazraoui aan de aftrap verschijnen, net als ex-Feyenoorder El Ahmadi. Zij konden niet voorkomen dat Gambia na een klein half uur op voorsprong kwam. Een poging van Atalanta-aanvaller Musa Barrow werd door Romain Saiss van Wolves van richting veranderd en verraste keeper Yassine Bounou (Girona).

In de tweede helft verschenen de Leeuwen van de Atlas met een compleet nieuw team aan de aftrap, waarbij onder meer Amrabat en Idrissi hun opwachting maakten. Ondanks een enorm veldoverwicht, Marokko deed zeventien doelpogingen tegenover drie van Gambia, slaagden de Noord-Afrikanen er niet in om de gelijkmaker te produceren.

Het was voor Marokko de eerste wedstrijd in aanloop naar de Afrika Cup, die voor het land op 23 juni begint tegen Namibië. Zondag komen de Marokkanen nog vriendschappelijk in actie tegen Zambia. Gambia slaagde er overigens nog nooit in om zich te plaatsen voor een eindtoernooi.