Sari van Veenendaal: ‘Reacties Veronica Inside zijn niet heel leuk’

De Oranje Leeuwinnen nemen deel aan het WK in Frankrijk en zijn goed begonnen met een 0-1 winst op de vrouwen van Nieuw-Zeeland. Om de dames van het Nederlands elftal nog wat beter te leren kennen, zocht Voetbalzone ze voor vertrek op in het Olympisch Stadion waar vijf van de speelsters hun nieuwe schoenen kregen: de PUMA One 5.1 Trailblazer.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!