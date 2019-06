Hans Kraay junior diep onder de indruk: ‘Die zien we niet meer terug bij Ajax’

Hans Kraay junior is onder de indruk van de ontwikkeling van David Neres. De 22-jarige buitenspeler heeft een sterk seizoen achter de rug namens Ajax en zal deze maand met Brazilië deelnemen aan de Copa América. Neres gaf zondagavond met een doelpunt in het oefenduel met Honduras (7-0) andermaal zijn visitekaartje af en Kraay jr. verwacht dat de Ajacied aankomende zomer een fraaie transfer zal maken.

"Hij heeft natuurlijk de laatste drie, vier maanden erg goed gespeeld bij Ajax. Inmiddels is hij ook Willian voorbij bij Brazilië", vertelt de analist maandagavond bij Veronica Inside. Neres nam zondag tegen Honduras de 5-0 voor zijn rekening na een fraaie solo. "Het is 'maar' tegen Honduras, maar deze goal gaat wel de hele wereld over."

"Neres zien we ook niet meer terug bij Ajax, die is weg", verzekert hij. Ajax nam al afscheid van Frenkie de Jong, die voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona verkast, en Kraay jr. verwacht dat ook Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech en Neres zullen volgen. De oud-verdediger stipt aan dat Ajax halverwege het afgelopen seizoen al een Chinees bod op Neres van 48 miljoen euro van tafel veegde. "Hij was toen heel chagrijnig. Vanaf dat moment is hij eigenlijk vast gaan spelen, met Tadic als valse nummer negen en Ziyech op rechts."

Collega-analist René van der Gijp benadrukt dat je als voetballer ook afhankelijk bent van anderen. "Zo zie je maar hoe dicht het allemaal bij elkaar ligt. Als Dolberg zijn normale niveau had gehaald, dan was hij gewoon de eerste spits van Ajax geworden, had Tadic op links gespeeld en Ziyech op rechts. Dan had Neres gewoon het hele jaar op de bank gezet, onder het mom van dat hij nog moest acclimatiseren."