Ronaldo: ‘Ik weet niet of ik meer kan doen om de Ballon d’Or te winnen’

Cristiano Ronaldo voegde zondagavond met de Nations League andermaal een prijs toe aan zijn imposante palmares. Portugal was in de finale van het toernooi met 1-0 te sterk voor Oranje, door een doelpunt van Gonçalo Guedes. In gesprek met El Larguero kijkt Ronaldo met een tevreden gevoel terug op zijn seizoen.

“Ik laat het aan jullie om te bepalen of ik de Ballon d’Or verdien. Maar ik heb dit jaar drie prijzen gewonnen en ik weet niet of ik meer kan doen om de Ballon d’Or te winnen. Er is geen moment waarop ik slecht gespeeld heb. De cijfers van de afgelopen zestien jaar spreken voor zich en wat mensen over me zeggen, interesseert me eerlijk gezegd niets”, geeft Ronaldo te kennen. De Portugese aanvaller heeft zijn eerste seizoen bij Juventus achter de rug.

Ronaldo won in zijn eerste jaar in Italiaanse dienst de Italiaanse supercup en de landstitel, terwijl hij tevens gekozen werd tot speler van het seizoen. De finaleronde van de Nations League in Portugal vormde voor de aanvaller de afsluiting van het seizoen. In de halve finale wonnen Ronaldo en co met 3-1 van Zwitserland, terwijl in de eindstrijd Oranje met 1-0 opzij werd gezet. “Je kan niet altijd winnen. Maar sinds we Europees kampioen zijn geworden, presteren we erg goed.”

“Ik ben trots dat we nu de Nations League hebben kunnen veroveren. De sfeer in de ploeg is heel goed en we werden op een geweldige manier gesteund. We hebben de nodige jonge spelers in de ploeg, we proberen elkaar te helpen en er is sprake van een perfecte klik”, besluit Ronaldo. Namens Juventus speelde de aanvaller afgelopen seizoen 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 28 doelpunten en 13 assists.