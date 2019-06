Donny van de Beek baalt na dramatische entree: ‘Klote, dat is natuurlijk zuur’

Donny van de Beek werd tijdens de finale van de Nations League tegen Portugal na een uur spelen binnen de lijnen gebracht door bondscoach Ronald Koeman. Kort na de entree van de middenvelder maakte Portugal de enige treffer van de eindstrijd. Van de Beek geeft in gesprek met Veronica Inside te kennen dat hij baalt van de nederlaag.

“Ja, klote. Je komt in het veld en de bal ligt al in het mandje. Dat is zuur, natuurlijk. Op gegeven moment hadden we een paar goede aanvallen en kwamen we voor het doel. Het is jammer dat ‘ie dan niet valt. Als je zo verliest, is dat zuur”, zegt Van de Beek. Gonçalo Guedes maakte uiteindelijk het enige doelpunt van de finale van de Nations League. “Je weet van tevoren dat dit een ploeg is die wacht op een momentje. Ze hoeven niet geweldig te spelen om een doelpunt te maken.”

“We hebben heel veel mogelijkheden en veel kwaliteiten. Het kon beter, zo denken de meeste mensen erover. Maar ik denk dat we wel positief kunnen zijn. We gaan ons richten op de EK-kwalificatie”, zegt de middenvelder van Ajax optimistisch over de kwalificatiecyclus voor het EK 2020. Van de Beek krijgt bijval van Marten de Roon, die stelt dat Portugal ‘sterker’ was voor het doel. “Ze hebben iets meer schoten op doel gehad. Wij hebben gevoetbald en gezocht, maar kwamen er lastig doorheen. Daardoor hebben we hun keeper weinig getest.”

“Zij speelden heel gesloten, met negen man achter de bal. Na stom balverlies zijn ze zo snel, dan komen ze met vijf of zes man eruit. Je mag geen foute pass geven, eigenlijk. Het is moeilijk om tegen gesloten ploegen de ruimtes tussen de linies te vinden”, vervolgt de middenvelder van Atalanta, die terugkijkt op een succesvol seizoen. “Ik heb wel twee finales verloren, dus dat is pijnlijk. Persoonlijk was het een geweldig jaar. Nu is het even teleurstellend, maar in de vakantie ga ik wel terugkijken op een goed seizoen.”