Ajax strikt intelligentie: ‘Als hij de ruimte krijgt, is hij net als De Boer'

Ajax maakte vorige maand de komst van Lisandro Martinez wereldkundig. De linksback, die ook centraal achterin uit de voeten kan, komt voor circa zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia en tekent tot medio 2023 in de Johan Cruijff ArenA. Matias Manna, expert van het Zuid-Amerikaanse voetbal, ziet in Martinez wel de nieuwe Cristian Chivu voor Ajax.

In gesprek met Ajax Showtime zegt Manna, die in het verleden werkzaam was voor Sevilla en de nationale ploegen van Chili en Argentinië, dat hij in de gehaalde verdediger geen Jan Vertonghen of Toby Alderweireld ziet. "Martinez is niet lang, maar kan misschien in de Cristian Chivu-rol spelen. Hij is heel intelligent. Als je hem ziet spelen, denk je door zijn stijl dat hij uit Jong Ajax komt."

De schrijver, die stelt dat Martinez 'perfect' in Amsterdam past, noemt ook de naam van Frank de Boer. "Martinez is, als hij achterin de ruimte krijgt, net zoals hij. Zijn mentaliteit is ook goed en hij kan in Europa goed samenspelen met Matthijs de Ligt", aldus Manna over de negentienjarige verdediger, die op het punt staat om Ajax te verlaten voor een Europese grootmacht.

Manna vindt de vergelijking van Martinez met Nicolás Tagliafico niet de juiste. “Tagliafico is goed, maar geen speler die behoort tot de échte Ajax-stijl. Martinez is iemand die kan spelen in het Ajax van Johan Cruijff en Louis van Gaal. Je ziet dat de relatie tussen Ajax en Argentinië is verbeterd. Met deze speler ontwikkelt de band nóg meer”, besluit de analist.