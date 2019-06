‘Contract van 75 miljoen euro geeft de doorslag in strijd om De Ligt’

Het begint er meer en meer op te lijken dat Matthijs de Ligt zijn loopbaan gaat vervolgen bij Paris Saint-Germain. Het Spaanse SPORT weet vrijdag te melden dat les Parisiens de negentienjarige verdediger een megacontract hebben aangeboden. De afgelopen dagen zijn de onderhandelingen tussen Ajax, de Franse topclub en de entourage van De Ligt geïntensiveerd.

Inmiddels zou men er in Parijs vertrouwen in hebben dat de concurrentie kan worden afgetroefd in de strijd om De Ligt. Het lijkt erop dat Leonardo bij PSG aan de slag zal gaan als sportief directeur, waarmee hij de opvolger wordt van Antero Henrique. De voormalig technisch directeur van AC Milan onderhoudt een uitstekende band met Mino Raiola, de belangenbehartiger van De Ligt. Die goede verstandhouding zou de verdediger van Ajax weleens richting Parijs kunnen leiden.

De Ligt kan bij PSG ook fors meer verdienen dan bij Barcelona. De kampioen van Frankrijk biedt de verdediger een jaarsalaris van vijftien miljoen euro. Er ligt in Parijs voor De Ligt een vijfjarig contract klaar, waardoor hij zijn handtekening kan zetten onder een verbintenis ter waarde van 75 miljoen. Het salaris dat bij Barcelona in het vooruitzicht ligt, is aanzienlijk lager. De Catalanen zijn bereid om jaarlijks een bedrag tussen de vijf en zeven miljoen te bieden.

PSG heeft daarnaast ook nog eens een hogere transfersom over voor De Ligt. Ajax kan een bedrag van negentig miljoen tegemoet zien vanuit Frankrijk: een vast bedrag van tachtig miljoen, dat met tien miljoen kan oplopen door bonussen. Barcelona heeft een bedrag van 75 miljoen over voor De Ligt. ESPN wist eerder op de dag al te melden dat PSG momenteel de beste papieren heeft om de verdediger over te nemen van Ajax.