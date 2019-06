Enkelblessure van huilende Neymar overschaduwt zege Brazilië in oefenduel

Brazilië heeft de oefeninterland tegen Qatar in aanloop naar het toernooi om de Copa América in winst omgezet. Domper op de 2-0 overwinning op de winnaar van de Azië Cup in het Estádio Nacional de Brasília was zonder meer het uitvallen van Neymar, die in de 21e minuut met een enkelblessure én in tranen de strijd moest staken.

De eerste helft in Brasilia was bijzonder levendig: twee doelpunten, een strafschop die door de VAR werd overruled en de kwetsuur van Neymar. De sterspeler vormde samen met Richarlison en Gabriel Jesus de aanval van Brazilië, maar na een tackle raakte hij geblesseerd aan zijn rechterenkel en moest hij door Everton Soares worden vervangen.

Brazilië had op dat moment al de leiding genomen: na voorbereidend werk van Daniel Alves kopte Richarlison de bal langs Saad Al Sheeb. Een huilende Neymar zag vanaf de bank hoe Gabriel Jesus na een goede combinatie met Richarlison voor de 2-0 zorgde. Ofschoon het scorebord na 24 minuten al tweemaal in beweging was gekomen, werd er niet meer gescoord.

Enkele minuten voor rust leek de bal op de stip te gaan, maar de scheidsrechter kwam na overleg met de VAR terug op zijn aanvankelijke beslissing om Brazilië een strafschop toe te kennen. Na dik een uur spelen maakte David Neres zijn opwachting, als vervanger van Richarlison. In de 96e minuut wees de scheidsrechter naar de strafschopstip: de VAR constateerde een overtreding van Ederson. De strafschop van Boualem Khoukhi eindigde echter op de lat.

Brazilië eindigt de voorbereiding op de Copa América met een oefenduel met Honduras, komende zondag. Op 14 juni staat de eerste groepswedstrijd tegen Bolivia op het programma. Qatar speelt twee dagen later tegen Paraguay.