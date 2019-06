Christian Eriksen moet ‘Bale-scenario’ vermijden op kruispunt in loopbaan

Het optreden in de Champions League-finale tegen Liverpool (0-2 nederlaag) is waarschijnlijk de laatste wedstrijd van Christian Eriksen in het shirt van Tottenham Hotspur. De Deense middenvelder is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging. “Ik heb veel respect voor Tottenham en alles wat de club heeft bereikt. Maar ik heb ook aangegeven dat ik iets nieuws wil proberen”, laat Eriksen woensdag doorschemeren in gesprek met Ekstrabladet.

Door Rian Rosendaal

De voormalig Ajacied is in vijf seizoenen bij the Spurs uitgegroeid tot een van de beste middenvelders in de Premier League. 49 doelpunten en 64 assists in 206 competitiewedstrijden zetten zijn indrukwekkende ontwikkeling aan de andere kant van de Noordzee kracht bij. De stap van de Eredivisie naar Engeland is doorgaans erg groot, maar Eriksen liet op fysiek gebied zelden steken vallen. Vooral in de laatste twee jaar was hij bepalend voor het aanvalsspel van de sleeping giant uit Londen, in de halve finale van het miljardenbal over twee duels te sterk voor Ajax.

Een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan lijkt niet meer dan logisch. De Londenaren bereikten dan wel de finale van de Champions League, maar een vaste plaats in de top van Europa is absoluut geen garantie. Manager Mauricio Pochettino is al genoemd als opvolger van Massimiliano Allegri bij Juventus, al lijkt Chelsea-collega Maurizio Sarri de beste papieren te hebben. Daarnaast is het nog maar de vraag hoe lang sterspelers Harry Kane en Dele Alli willen wachten op hun eerste prijs met Tottenham, daar het winnen van de landstitel een utopie lijkt te zijn. Manchester City en Liverpool staken er afgelopen seizoen bovenuit en met name het elftal van Josep Guardiola is klaar voor jarenlange Britse dominantie. Eriksen ziet wellicht de bui al hangen en wil op 27-jarige leeftijd weleens in een elftal spelen dat structureel silverware in de wacht sleept.

De energieke Deen, met een geschatte transferwaarde van boven de tachtig miljoen euro, is door AS al in verband gebracht met een overgang richting Real Madrid. Trainer Zinédine Zidane, die in maart terugkeerde in het Santiago Bernabeú, wil het uiterst teleurstellende seizoen 2018/19 snel achter zich laten en aast op enkele topversterkingen. Naast Eriksen schijnt ook Paul Pogba op het lijstje van de Franse oefenmeester te staan. Pogba kende een tegenvallend jaar in dienst van Manchester United en lijkt ook klaar voor een nieuwe uitdaging elders. Die uitdaging wordt ook gezocht door Eden Hazard, die Chelsea achterlaat met de Europa League en hoogstwaarschijnlijk aansluit bij de grootmacht uit Madrid. De Koninklijke verzekerde zich reeds van de diensten van Éder Militão (overgenomen van FC Porto) en Luka Jovic (overgenomen van Eintracht Frankfurt).

Eriksen houdt tegenover Ekstrabladet nog een slag om de arm wat betreft zijn toekomst op clubniveau. “Als ik ga, hoop ik dat het een stap vooruit is. Real Madrid is inderdaad een stap vooruit. Maar het is aan Real om contact op te nemen met Tottenham en te zeggen dat ze me willen hebben. En dat hebben ze nog niet gedaan, zover ik weet.” Daarnaast hangt en en ander af van Spurs-voorzitter Daniel Levy, die vaker met dit bijltje heeft gehakt en ongetwijfeld het onderste uit de kan zal willen halen. En ondanks dat Eriksen voor zijn laatste contractjaar staat, hoeven belangstellende clubs niet te denken dat de Scandinavische spelmaker voor een schijntje is op te halen in Noord-Londen.

Buiten de Koninklijke zijn er weinig opties voor de middenvelder met een verleden bij Ajax. Hij zou met zijn dwingende manier van spelen goed passen bij Barcelona of Bayern München, maar van de kampioenen van respectievelijk Duitsland en Spanje is niet bekend of ze een bod op Eriksen voorbereiden. Manchester United is in de Engelse media al eens genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Eriksen, maar een verhuizing richting Old Trafford is niet erg aannemelijk. The Red Devils liepen namelijk een plaatsbewijs voor de Champions League mis. Na enige jaren op dat niveau te hebben geacteerd neemt de Deens international waarschijnlijk geen genoegen met deelname aan de Europa League en de bijbehorende duels in pakweg Bulgarije of Oekraïne.

Zo zou de opstelling van Real Madrid er volgend seizoen kunnen uitzien volgens de berichten in de Spaanse media. Toni Kroos heeft overigens zijn contract verlengd.

Mocht Eriksen daadwerkelijk voor Real kiezen, dan moet hij uitkijken voor het Gareth Bale-scenario. Ook de international van Wales verruilde Tottenham voor de Madrilenen, maar zijn avontuur in Spanje is geen onverdeeld succes geworden. Ondanks vier eindzeges in het miljardenbal is Bale in zes seizoenen tijd nooit uitgegroeid tot een publiekslieveling. Ook zijn ploeggenoten lopen bepaald niet met hem weg, mede door zijn verlegen karakter en vermeende gebrekkige kennis van de Spaanse taal. Voorzitter Florentino Perez hoopt hem te slijten aan een vermogende Engelse club, maar de middenvelder annex aanvaller verdient ongeveer 550.000 euro per week en heeft daarom geen enkele haast om van club te wisselen.

Eriksen is op een kruispunt in zijn loopbaan aanbeland. De beste jaren van zijn carrière als clubspeler moeten normaal gesproken nog komen. Bij Tottenham valt geen plotselinge prijzenregen te verwachten, maar een miljoenentransfer naar Real brengt ook de nodige risico’s met zich mee. De bij Ajax doorgebroken aanjager is net als Bale bescheiden van karakter, wat funest kan zijn in een kleedkamer vol vedetten met grote ego’s. Eriksen moet niet alleen zijn voeten laten spreken. Een gezonde dosis lef is cruciaal om in de Madrileense jungle te overleven.