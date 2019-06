Daily Mail: Duitse belangstelling voor ‘one of Holland's brightest prospects’

Na twee jaar staat Daishawn Redan mogelijk weer voor een vertrek bij Chelsea. Volgens de Daily Mail wordt de achttienjarige spits nog altijd begeerd door verschillende clubs uit de Bundesliga. In maart werd Redan nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Borussia Mönchengladbach, dat in hem een eventuele opvolger voor Thorgan Hazard zag.

Hazard heeft Borussia Mönchengladbach inmiddels verlaten voor een dienstverband bij Borussia Dortmund, maar het is onduidelijk of die Fohlen Redan nog altijd op de korrel hebben als zijn eventuele opvolger. De Daily Mail komt nu op de proppen met drie andere Bundesliga-clubs: VfL Wolfsburg, 1.FSV Mainz en Schalke 04. Al deze clubs willen Redan definitief overnemen van Chelsea, waar zijn contract nog loopt tot medio 2021.

Het is onduidelijk wat Chelsea van plan is met Redan. De jonge aanvaller speelt momenteel bij Chelsea in de Onder-23, voor wie hij reeds 14 keer scoorde in 34 wedstrijden. Voorlopig wacht Redan nog op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van the Blues. Die minuten in een eerste elftal kunnen de drie Duitse clubs volgens de berichten in Engeland wel bieden en dat zou eventueel de doorslag kunnen geven in de keuze van Redan.

Zoals het er nu naar uitziet, heeft Chelsea voorlopig een transferverbod. The Blues dreigen komende zomer afscheid te moeten nemen van Eden Hazard en zullen zijn vertrek eventueel intern moeten opvangen. Wellicht dat one of Holland's brightest prospects, zoals de Daily Mail Redan omschrijft, daardoor in beeld komt bij de hoofdmacht van Chelsea. De spits maakte in de zomer van 2017 de overstap van Ajax naar Londen.