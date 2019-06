Per telefoon ontslagen clubicoon van NAC gaat aan de slag bij ADO

Rob Penders gaat volgend seizoen aan de slag bij ADO Den Haag, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 43-jarige clubicoon van NAC Breda is toegelaten tot de opleiding Coach Betaald Voetbal en krijgt om die reden in de Hofstad de Onder-19 onder zijn hoede. ADO maakt tegelijkertijd de komst van Giovanni Franken (Onder 15) en Gino Ninaber (Onder 12) wereldkundig.

Penders speelde de laatste elf jaar van zijn loopbaan voor NAC Breda en bleef na zijn actieve loopbaan werkzaam bij de Parel van het Zuiden. De oud-verdediger was in Breda werkzaam jeugd-, assistent- en interim-trainer, tot hij in maart per telefoon zijn congé kreeg. Bij ADO krijgt Penders nu een kans om zijn trainersloopbaan nieuw leven in te blazen. Hij gaat zijn werkzaamheden in Den Haag combineren met het behalen van het hoogste trainersdiploma.

“Rob is een trainer die rust uitstraalt en geduldig is met het opleiden van spelers. Met zijn ruime ervaring als speler en trainer kan hij spelers op de juiste manier voorbereiden op een mooie carrière”, laat Frans Danen, hoofd jeugdopleidingen bij ADO, weten op de website van de club. De nummer negen van het afgelopen Eredivisie-seizoen communiceert tevens de komst van Franken bij de Onder-15 en Ninaber bij de Onder-12.

Franken werkte eerder voor RVVH (dames, jeugd en het eerste elftal), Aruba, Achilles Veen en FC IJsselmonde en maakt nu de overstap naar ADO. Ninaber komt over van Excelsior Maassluis en heeft een verleden bij DHC Delft, SV Den Hoorn en de KNVB. Danen: “Giovanni heeft als trainer ervaring op diverse niveaus en had de ambitie om zichzelf verder te ontwikkelen bij een BVO. Wij bieden hem, met zijn professionele achtergrond, graag deze kans. Gino heeft tot slot al veel stappen gezet als trainer. Bij ons kan hij zichzelf, en de talenten van de Onder 12, volop blijven ontwikkelen.”