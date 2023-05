Eindhoven is boos na ‘misplaatste kaakgrap’ in officieel bericht van Almere

Donderdag, 25 mei 2023 om 19:22 • Guy Habets

In Eindhoven is vol irritatie gereageerd op een bericht op de website van Almere City. De voorbeschouwing op de return in de eerste ronde van de Keuken Kampioen Play-offs, door een werknemer van de club geschreven, heeft met 'Almere City FC wil nederlaag in Eindhoven aan de kaak stellen' een zeer opmerkelijke kop. Daarmee lijkt gereageerd te worden op de kaakbreuk die Nigel Bertrams, de doelman van FC Eindhoven, maandagavond opliep. Ondertussen is er voor een andere kop gekozen.

Maandagavond ontmoetten beide ploegen elkaar voor de heenwedstrijd in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Het duel eindigde in 1-0 door een rake kopbal van Dyon Dorenbosch, maar na afloop ging het voornamelijk over het incident waar Bertrams bij betrokken was. Hij raakte in botsing met Rajiv Van La Parra en hield daar, zo bleek uit onderzoek, uiteindelijk een gebroken kaak aan over. Bertrams werd vervangen door Jort Borgmans.

Een nare situatie voor Bertrams, zo geeft Rob Penders aan. De trainer van FC Eindhoven blikte donderdag vooruit op de return tegen Almere van aanstaande vrijdag en daar kwam de blessure voor de doelman opnieuw ter sprake. "Hij is dinsdagochtend gelijk naar het ziekenhuis gegaan en daar hebben ze hem ook gehouden", klinkt het voor de camera van ESPN. "Hij is 's middags geopereerd, want het was dus een gebroken kaak en dan moet je meteen geopereerd worden. Natuurlijk is hij er voor de rest van het seizoen uit. Een tragisch verhaal, hij heeft veel pijn."

Dat er op de website van Almere viel te lezen waar in de kop verwezen werd naar een kaak, viel dan ook niet goed bij Penders. "Ik heb daar wel moeite mee, als ik eerlijk ben. We hebben toch met een speler te maken die maandag zijn kaak breekt, dinsdag geopereerd wordt en de komende weken geprakt voedsel door een rietje moet eten. Als je dan als club met zo'n bericht op de website komt, heb je het volgens mij niet helemaal goed begrepen. Ik ga ze niet opbellen, want ik wil het er niet te veel over hebben, maar dit is hoe ik erover denk."

De kop van de voorbeschouwing van Almere op de wedstrijd van vrijdag is ondertussen aangepast. 'Almere City FC moet vrijdagavond vol in de aanval', zo valt er nu te lezen.