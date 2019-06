Entourage Van de Beek ontkent: ‘Dat is alles, met die club speelt er niets’

Donny van de Beek wordt de laatste weken aan verschillende clubs gelinkt. De 22-jarige middenvelder van Ajax zou op de radar staan van diverse topclubs in Engeland en Duitsland, terwijl ook Internazionale zou azen op de Oranje-international. Zaakwaarnemer Guido Albers ontkent echter dat hij met de Italiaanse topclub heeft gesproken over Van de Beek.

Deze week dook het verhaal op dat de entourage van Van de Beek maandagavond om de tafel zou hebben gezeten met de leiding van Inter. Albers geeft toe dat zijn medewerkers in Italië waren, maar ontkent dat hij heeft gesproken met i Nerazzurri. Inter zou volgens de verhalen zelfs bereid zijn om aan de vraagprijs van Ajax van vijftig miljoen euro te voldoen.

“Mijn entourage is in Italië, maar er is geen gesprek met Inter geweest”, reageert Albers tegenover Calciomercato. “Ik heb een uitstekende relatie met Piero Ausilio (technisch directeur red.), maar ik heb het niet met hem over Van de Beek gehad. Mijn medewerkers zijn in Italië aan het werk voor wat jongens uit onze academie. Dat is alles. Met Inter speelt er niets."

Calciomercato beweert dat Inter wel degelijk interesse heeft in Van de Beek, die nog tot medio 2022 vastligt in Amsterdam. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil graag zien dat de middenvelder een verbeterd contract aangaat, zodat hij trouw blijft aan Ajax. Van de Beek heeft tot op heden 138 duels voor Ajax gespeeld, met 31 goals en 23 assists tot gevolg.