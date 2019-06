Roken wordt verboden in stadions: ‘Passief meeroken is namelijk ongezond’

Van het seizoen 2020/21 moeten alle stadions in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie rookvrij zijn. De betaald voetbalclubs, de KNVB en de Alliantie Nederland Rookvrij hebben hiervoor een platform opgezet. Clubs die komend seizoen nog geen rookvrij stadion hebben, gaan een ontmoedigingsbeleid voeren.

“Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. We willen ervoor zorgen dat al onze supporters dit kunnen doen in een rookvrije omgeving. We vragen alle rokers rekening te houden met hun medesupporters die niet roken. Supporters kunnen op een tribune, met grotendeels vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken. Daarnaast willen we ook een voorbeeld stellen naar kinderen die naar het voetbal komen kijken”, zo klinkt het.

Bij Vitesse, Ajax en Almere City FC mag al langer niet meer gerookt worden, het Philips Stadion van PSV wordt komend seizoen al rookvrij. “Supporters komen naar het stadion om te genieten van een voetbalwedstrijd. Zowel rokers als niet-rokers. We vragen aan alle rokers: laat anderen, die er niet voor hebben gekozen, geen nadelige gevolgen ondervinden. Passief meeroken is namelijk ongezond. Supporters kunnen op een tribune, met grotendeels vaste plaatsen, nu eenmaal niet een andere plek opzoeken.”

De actie sluit aan bij het de landelijke beweging 'De Rookvrije Generatie', die als doelstelling heeft kinderen te laten opgroeien in een volledig rookvrije omgeving. “In openbare gebouwen en in de horeca geldt al langer een verbod op roken. Tevens zijn de wedstrijden van het Nederlands Elftal en andere vertegenwoordigende elftallen al een paar jaar rookvrij, worden in toenemende mate amateurverenigingen rookvrij en komen er ook steeds meer rookvrije vakken in het betaald voetbal.”