Ajax voorbeeld voor Italiaanse CL-debutant: ‘Spiegelen ons daar graag aan’

Atalanta moet de filosofie van Ajax als voorbeeld nemen, zo stelt president Antonio Percassi. Zijn club bereikte afgelopen seizoen de bekerfinale en plaatste zich dankzij de vierde plaats voor de eerste keer in de geschiedenis voor de Champions League. Ajax stond afgelopen seizoen op de drempel van de finale van het miljardenbal, maar werd in extremis uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

“Voor de Champions League hebben we voetballende kwaliteiten en fysieke kracht nodig. We spiegelen ons in dat opzicht graag aan Ajax”, laat Percassi optekenen door Bergamo TV. Het is nog maar de vraag of Duván Zapata het Europese avontuur van Atalanta meemaakt. Sky Italia liet maandag weten dat Napoli de Colombiaanse aanvaller wil overnemen. “Bij een bod van vijftig miljoen euro zullen we daar eens rustig over nadenken.”

De preses van de club van Hans Hateboer en Marten de Roon is echter niet bang voor een uittocht aan spelers. “Onze spelers willen allemaal blijven, zeker nu we de Champions League ingaan. Ik heb nog niets gehoord over spelers die de club willen verlaten. Een en ander heeft natuurlijk ook te maken met de bedragen die eventueel worden geboden.”

Percassi kijkt met genoegen terug op de afgelopen voetbaljaargang in de Serie A. “Ons oorspronkelijke doel was het bereiken van de Europa League. Maar door de slechte prestaties van enkele grote clubs kwam de vierde plaats in ons vizier. Na de zege op Lazio begon het echt te leven We verloren dan wel in de finale van de Coppa Italia (2-0 tegen Lazio, red.), maar die terugslag had gelukkig geen invloed op onze resultaten in de competitie.”