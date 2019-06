‘Ajax aast op Belgisch international en strijdt met PSG, Sevilla en AC Milan’

Ajax gaat zich mogelijk versterken met Adnan Januzaj, zo meldt Het Laatste Nieuws dinsdag. De aanvaller van Real Sociedad heeft zich in de kijker gespeeld bij de Amsterdammers, terwijl ook Paris Saint-Germain denkt aan de Belg. De elfvoudig international ligt nog tot medio 2022 vast bij de nummer negen van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Volgens de Belgische krant is er aan belangstelling geen gebrek voor Januzaj. De linkspoot staat op het verlanglijstje van PSG, dat gecharmeerd is van de dribbels en traptechniek van de buitenspeler. 'Ook bij Ajax prijkt Januzaj op de shortlist. De Amsterdammers vrezen na een sensationele Champions League-campagne dat er heel wat spelers zullen vertrekken en zijn bijgevolg op zoek naar een nieuwe kwaliteitsinjectie', zo klinkt het.

'Januzaj past er perfect binnen de huisstijl. Vraag is wat de Rode Duivel zelf wil, want ook Spanje en Italië loeren naar hem', aldus Het Laatste Nieuws, dat stelt dat Sevilla en AC Milan nog steeds interesse hebben. Januzaj speelde eerder bij Anderlecht, Manchester United, Borussia Dortmund en Sunderland, alvorens hij in 2017 overstapte naar Real Sociedad.

Ajax houdt rekening met een vertrek van verschillende spelers. Na Frenkie de Jong gaan mogelijk ook onder anderen David Neres en Hakim Ziyech verkassen. Januzaj zou een mogelijke impuls kunnen vormen voor de kampioen van Nederland. De 24-jarige Belg heeft tot op heden in 59 duels voor Real Sociedad 6 doelpunten en 10 assists geproduceerd.