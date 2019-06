Warner Hahn: ‘Als PSV slim is, maken ze Sam Lammers eerste spits’

Warner Hahn heeft na een periode met veel blessureleed bij onder meer Feyenoord de weg omhoog weer ingeslagen en miste dit seizoen geen minuut in de Eredivisie voor sc Heerenveen. In deze aflevering van Doorzagen vertelt hij onder meer van wie hij het meest geleerd heeft, wie van sc Heerenveen het in zijn ogen het verst gaat schoppen en wie zijn beste vriend is in de voetballerij.

