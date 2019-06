Feyenoord gaat voor lichtpuntje van degradant

Internazionale geeft niet op in de strijd om de handtekening van Ilkay Gündogan. De Duitse middenvelder heeft een contract tot medio 2020 bij Manchester City, dat hem graag wil behouden. (Diverse Engelse media)

Romelu Lukaku heeft al een akkoord bereikt met Internazionale over een contract met een jaarsalaris van acht miljoen euro. De vraagprijs van Manchester United, zeventig miljoen euro, is echter nog een probleem. (Mediaset)

Maximiliano Gómez staat op het punt om Celta de Vigo in te ruilen voor Valencia voor 25 miljoen euro. Als onderdeel van de overeenkomst bewandelt Santi Mina bovendien de omgekeerde weg. (AS)