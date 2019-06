‘We hebben besloten niet te reageren tot hij terug is van vakantie’

VVV-Venlo staat vooralsnog niet te springen om te reageren op het vermeende vertrek van Maurice Steijn. De oefenmeester zou concrete interesse van Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten genieten. Steijn zou in de oliestaat zijn om te onderhandelen met de club, waar Henk ten Cate momenteel aan het roer staat.

Steijn zou een lucratieve overeenkomst voor één seizoen kunnen ondertekenen in Abu Dhabi, de hoofdstad van het land. “Daar reageren wij niet op”, zegt woordvoerder Charles Biemans zaterdag in gesprek met 1Limburg. “Wat hij in zijn vakantie doet, is natuurlijk helemaal aan hem.”

“Als er interesse is, moeten clubs zich eerst bij ons melden. Maar ik ga niet zeggen of dat is gebeurd. We hebben besloten niet te reageren tot Maurice terug is van vakantie”, besluit Biemans. Ten Cate gaat Al-Wahda vanwege familieomstandigheden verlaten en heeft Steijn zelf aanbevolen bij de clubleiding als zijn opvolger, zo klinkt het.

Steijn zat tijdens de wedstrijd tussen Al-Wahda en Al-Ain (1-0) naar verluidt op de tribune om zijn beoogde nieuwe werkgever te bekijken. Volgens Emarat Alyoum is het een kwestie van tijd voordat de overgang van Steijn naar de Verenigde Arabische Emiraten beklonken wordt. Steijn is al langer bezig met een vertrek bij VVV. De coach was met PEC Zwolle in onderhandeling om de opvolger te worden van Jaap Stam, maar kwam er niet uit met de Overijsselaars.