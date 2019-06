Messi onthult WhatsAppgroep met ‘fenomeen’ Neymar: ‘Los tres Sudacas’

Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar vormden bij Barcelona het gevreesde trio MSN. Laatstgenoemde wilde echter niet meer in de schaduw van Messi spelen en koos in 2017 voor een transfer naar Paris Saint-Germain. Ondanks zijn vertrek uit Barcelona heeft Neymar nog altijd goed contact met Messi en Suárez. In gesprek met FOX Sports laat Messi weten dat het drietal elkaar nog regelmatig spreekt via een WhatsApp-groep.

Neymar wordt sinds zijn vertrek naar PSG gelinkt aan een terugkeer naar Spanje. Real Madrid en Barcelona zouden hem naar verluidt graag terughalen naar LaLiga. Het contact met Messi en Suárez is in ieder geval nog als vanouds. “Ik heb een groep op WhatsApp waarin Suárez, Neymar en ik zitten”, aldus Messi vrijdagavond bij de Argentijnse televisiezender. “Neymar is een fenomeen en we hebben nog goed contact. De naam van de groep heeft iets te maken met Zuid-Amerika... los tres Sudacas, of zoiets.”

Barcelona kijkt ondanks de behaalde landstitel terug op een teleurstellend seizoen, want in de halve finale van de Champions League werd de ploeg van Ernesto Valverde uitgeschakeld door Liverpool. Om volgend seizoen wél succesvol te zijn in het miljardenbal, wordt er actie verwacht op de zomerse transfermarkt. Antoine Griezmann en Neymar worden gelinkt aan Barcelona en volgens El Mundo Deportivo is het niet uitgesloten dat beide aanvallers worden aangetrokken.

Griezmann heeft zijn vertrek bij Atlético Madrid aangekondigd en hij moet in het Camp Nou de opvolger worden van Philippe Coutinho, die de hoge verwachtingen sinds zijn overstap vanuit Liverpool niet heeft waar kunnen maken. Griezmann kan door een clausule in zijn contract voor een bedrag van 120 miljoen euro worden overgenomen. Mogelijk wordt dus ook Neymar aangetrokken, mits PSG bereid is om mee te werken aan de transfer. Om zijn transfer mogelijk te maken zal Ousmane Dembélé verkocht moeten worden.