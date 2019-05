‘Louis van Gaal vond het hilarisch dat we thuis gevochten hadden’

Wayne Rooney groeide tijdens zijn loopbaan uit tot clubtopscorer bij Manchester United en de aanvaller heeft ook het record voor meeste goals bij de Engelse nationale ploeg in handen. Voetbal was echter niet de enige sport die de jonge Rooney in zijn greep hield, aangezien hij op jonge leeftijd ook een fervent bokser was. De inmiddels bij DC United spelende routinier doet ook nu nog graag de handschoenen aan voor een rondje in de ring.

“Ik denk dat op een jonge leeftijd boksen meer doet voor kinderen dan voetbal. Het houdt hen van de straat en uit situaties waar ze anders misschien wel in beland waren. Het helpt ook met de zelfdiscipline als je doelen hebt om te bereiken, dat was bij wel zo tenminste”, blikt hij terug in gesprek met de BBC. “Dat ik op mijn zestiende al in de Premier League kon spelen had ermee te maken dat ik in die tijd ook trainde als bokser.”

“Het zorgde ervoor dat ik er fysiek klaar voor was, anders had ik het nooit op kunnen nemen tegen spelers als Sol Campbell en Martin Keown. Het boksen helpt me nu nog steeds, aangezien ik wel kan boksen als ik geblesseerd ben.” Rooney bokst nog altijd graag een partijtje met vrienden en bekenden en kwam een jaar of vier geleden in het nieuws toen er een video opdook waarin het leek alsof hij knock-out geslagen werd door Burnley-verdediger Phil Bardsley.

Rooney laat nu echter weten dat video destijds een vertekend beeld gaf: “We waren uit geweest, weer naar huis gegaan en hadden de bokshandschoenen aangetrokken. Ik ging wel neer, maar was niet knock-out. De video stopte daar, maar wij stonden juist op en vochten door. Toen we klaar waren lag mijn neus in de kreukels en stroomde bij hem het bloed uit zijn mond. Hij heeft dezelfde opvoeding gehad als ik en houd ook van boksen. Toen ik op de club kwam ging ik naar Louis van Gaal (zijn toenmalige trainer bij Manchester United, red.) om hem te vertellen dat het verhaal over dat wij thuis hadden gevochten eraan zat te komen. Hij vond het hilarisch.”