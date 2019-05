‘Ajax bekijkt aanvoerder van Colombia op WK Onder-20 in Polen’

Ajax gaat mogelijk opnieuw zakendoen met een Colombiaanse club. Volgens de laatste berichten uit het Zuid-Amerikaanse land zou de regerend landskampioen van Nederland met meer dan gemiddelde interesse de verrichtingen van Carlos Cuesta op het WK Onder-20 in Polen volgen.

De in maart twintig jaar geworden Cuesta maakte in juli 2016 al zijn debuut in het eerste van Atlético Nacional. Inmiddels staat de teller op 51 optredens in het hoogste keurkorps en is de opmars van de verdediger niet onopgemerkt gebleven. Naast Ajax zouden ook clubs uit Brazilië en Engeland belangstelling hebben.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zou al contact hebben gehad met collega Esteban Escobar, de man die de technische portefeuille van Nacional beheert. Van een formeel bod op Cuesta, die als centrale verdediger én rechtsback uit de voeten kan, zou nog geen sprake zijn.

In de voorbije jaren maakten landgenoten als Davinson Sánchez en Luis Orejuela de overstap naar Ajax. Colombia, met Cuesta als aanvoerder, eindigde in de groepsfase als tweede achter Senegal. De ploeg treedt in de zestiende finales aan tegen Nieuw-Zeeland, dat eveneens als tweede eindigde.