Inter bevestigt langverwachte terugkeer van Antonio Conte in Serie A

Antonio Conte is de nieuwe trainer van Internazionale, zo communiceert de Italiaanse club vrijdagmorgen via de officiële kanalen. De 49-jarige oefenmeester is de opvolger van Luciano Spalletti en ondertekent in Milaan een driejarig contract. Conte zat afgelopen seizoen zonder club, nadat hij vorige zomer noodgedwongen moest vertrekken bij Chelsea.

Het hing al een tijdje in de lucht dat Conte aan de slag zou gaan bij Inter. Nog voordat het ontslag van Spalletti, die nog een contract tot medio 2021 had bij i Nerazzurri, wereldkundig werd gemaakt, wisten Sky Italia en La Gazzetta dello Sport al te melden dat de komst van Conte in kannen kruiken was. Volgens de roze sportkrant gaat de nieuwe trainer van Inter een jaarsalaris van negen miljoen euro opstrijken, exclusief bonussen.

"Ik heb veel zin in dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven", reageert Conte op de clubsite van Inter. "Ik ga proberen om al het vertrouwen van de president en de directie terug te betalen. Ik heb voor Inter gekozen vanwege de statuur van de club, het project, de ambitie en de rijke geschiedenis."

Het dienstverband in Milaan betekent voor Conte een terugkeer naar Italië, dat hij verliet voor een uitstapje van twee jaar bij Chelsea. Met the Blues won de Italiaan de landstitel en de FA Cup, maar desondanks werd hij vorige zomer door de club op straat gezet. Eerder werkte Conte voor de Italiaanse nationale ploeg, Juventus, Siena, Atalanta, Bari en Arezzo. Nu wacht de zware taak om Inter weer te laten meedoen om de landstitel, iets waar zijn voorganger Spalletti niet in slaagde.

"Antonio Conte is een van de beste trainers in de wereld", vertelt clubpresident Steven Zhang. "Ik weet zeker dat hij ons kan helpen bij het behalen van onze doelstelling. Die is nog steeds hetzelfde en zal altijd zo blijven: om deze club weer een van de beste ter wereld te maken."

Onder het bewind van Spalletti eindigde Inter dit seizoen als vierde in de Serie A, achter Juventus, Napoli en Atalanta. Ondanks dat daarmee voor het tweede jaar op rij een ticket voor de groepsfase van de Champions League werd gepakt, was de clubleiding niet tevreden. Spalletti had dit seizoen de nodige problemen met Mauro Icardi, die een tijdlang niet in actie kwam. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Conte de ‘problemen met de spits’ nog voor de start van de voorbereiding op volgend seizoen zal oplossen.