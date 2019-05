PEC Zwolle plukt opvolger van Jaap Stam weg bij aartsrivaal

John Stegeman is de nieuwe trainer van PEC Zwolle, zo melden de Blauwvingers woensdag via de officiële kanalen. Hij is in het MAC³PARK stadion de vervanger van Jaap Stam, die Giovanni van Bronckhorst opvolgt bij Feyenoord. De laatste wedstrijd van Stegeman op de bank van aartsrivaal Go Ahead Eagles was dinsdag tegen RKC Waalwijk in de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. Door een krankzinnige 4-5 nederlaag werd promotie naar de Eredivisie net misgelopen.

De technische leiding van PEC Zwolle sprak de afgelopen tijd met meerdere kandidaten over de trainerspositie. Maurice Steijn leek lange tijd de beste papieren te hebben, maar wilde VVV-Venlo uiteindelijk toch niet verlaten voor een dienstverband in Zwolle. Naar verluidt kon er geen overeenstemming worden bereikt over de voorwaarden in het contract. Ook Albert Stuivenberg, de huidige assistent-bondscoach van Wales, werd van het kandidatenlijstje geschrapt.

Technisch manager Gerard Nijkamp verklaart op de clubsite waarom de keuze uiteindelijk op Stegeman is gevallen. “John heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend in het betaald voetbal. Door zijn inspirerende wijze van leiding geven, in combinatie met een aanvallende maar realistische speelstijl waar wij bij PEC Zwolle liefhebber van zijn, heeft hij veel indruk op ons gemaakt. Zijn aanstelling past bij de filosofie van onze club en John is wat ons betreft een hoofdtrainer die past in het rijtje Art Langeler, Ron Jans, John van ’t Schip en Jaap Stam.”

“Na een mooi seizoen bij Go Ahead Eagles, waarin het op een haar na niet lukte om te promoveren, komt er voor mij persoonlijk nu een mooie kans om bij een stabiele Eredivisieclub aan de slag te gaan”, vult Stegeman aan. “Als hoofdtrainer wil ik met mijn team en selectie er alles aan doen om de club de komende jaren verder te laten groeien. Op zaterdag 22 juni starten we met de voorbereiding op hopelijk een heel mooi seizoen.” De oud-aanvaller, slechts een seizoen werkzaam in De Adelaarshorst, tekent een tweejarig contract, plus een optie voor nog een seizoen, in Zwolle.