Ajacied klopt op de deur bij Koeman: ‘Hij is daarin het beste voorbeeld’

Ronald Koeman is met het Nederlands elftal begonnen aan de voorbereiding op de Nations League in Portugal. Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong en Donny van de Beek kwamen goedgemutst binnen bij Oranje, want zij wonnen met Ajax de landstitel en TOTO KNVB Beker en bereikten de halve finale van de Champions League. Vooral laatstgenoemde heeft indruk gemaakt op de bondscoach.

“Het seizoen dat Ajax heeft meegemaakt is onbetaalbaar voor jonge spelers”, wordt Koeman op de persconferentie geciteerd door onder meer De Telegraaf. “Ik denk dat Donny van de Beek daarin wel het beste voorbeeld is. Hoe hij gegroeid is, hoe hij zich ontwikkeld heeft gedurende dit seizoen. Dat is mooi. Hij klopt meer op de deur dan hij voorheen deed.”

Het is vooralsnog onduidelijk of Van de Beek een basisplaats krijgt in het Nederlands elftal. Koeman houdt hoe dan ook serieus rekening met de Ajacied, die volgens hem op meerdere posities uit de voeten kan. “Hij kan twee posities op midddenveld spelen. Hij kan naast de controlerende positie en op tien, waar Wijnaldum speelt. Ja, Van de Beek en Wijnaldum in één elftal kan.”

Van de Beek scoorde in de eerste ontmoeting met Tottenham Hotspur, maar in de return ging het in extremis alsnog mis voor de Amsterdammers. “Ik was ook met stomheid geslagen toen de derde goal van Tottenham viel”, blikt de bondscoach terug op de dramatische ontknoping in de Johan Cruijff ArenA. “Ik gunde Ajax het succes. Het is ook voor de ontwikkeling van de spelers geweldig om de finale te halen. Daar moeten we voorlopig even op wachten, denk ik. Ik steunde de Nederlandse club, de naam maakt minder uit. Net als Liverpool dit weekend. Als er een ploeg is die het verdient om te winnen...”

Na de Nations League zal de strijd om verschillende Ajax-spelers losbarsten. Van de Beek, met een doorlopend contract tot medio 2022 in Amsterdam, is in de Franse pers meermaals genoemd bij Paris Saint-Germain. Daarnaast staan de clubs in de rij voor Hakim Ziyech en Matthijs de Ligt. De Jong mag zichzelf met ingang van volgend seizoen speler van Barcelona noemen.