Hedwiges Maduro: ‘Ik denk dat hij nog wel een jaar bij Ajax blijft’

Frenkie de Jong is vooralsnog de enige sleutelspeler van Ajax die komend seizoen niet meer in het tenue van de Amsterdamse club te bewonderen zal zijn. Hedwiges Maduro verwacht dat Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech ook een transfer naar het buitenland zullen maken, maar meer uitgaande transfers van belangrijke krachten ziet hij niet gebeuren.

“David Neres zou in principe ook kunnen. Ik denk dat Donny van de Beek nog wel een jaar blijft, ook omdat het EK eraan komt”, laat Maduro in gesprek met Ajax Showtime zijn gedachten de vrije loop. “Daar moet je ook rekening mee houden. Als hij bij Ajax blijft, speelt hij gewoon en gaat hij naar het EK. Als hij kiest voor de absolute top en hij speelt niet, dan is het geen EK.”

In de optiek van Maduro heeft Van de Beek een dergelijke zekerheid niet ten opzichte van bijvoorbeeld De Ligt en De Jong. “Ik denk dat De Ligt en De Jong absolute wereldklasse zijn en hij zit daar net onder.” Daley Blind heeft volgens Maduro een belangrijke rol in het succesvolle seizoen van Ajax gespeeld. “Ik denk dat hij een superbelangrijke factor is geweest. Zeker voor De Ligt, die naast hem speelt. Ik denk dat Blind echt een stille factor is.”

“In de kleedkamer praat hij niet veel, maar in het veld zet hij iedereen goed neer. Natuurlijk heeft De Ligt wereldkwaliteiten, maar hij moet eerst goed neer worden gezet. En je zag dat als Blind wegviel naast hem, dat De Ligt het ook moeilijk had in die wedstrijden”, stipt de oud-voetballer van onder meer Ajax en Valencia aan. “In mijn ogen is dat cruciaal voor hen geweest en dat bedoelde ik ook te zeggen. En dat is goed uitgekomen. Ook financieel gezien, nu ze zo ver zijn gekomen in de Champions League. Ze hebben alles terugverdiend. Het was echt een topseizoen.”