Reiziger: ‘Hij kende een moeilijk begin, zeker in verdedigend opzicht’

Michael Reiziger mocht als trainer van Jong Ajax werken met de grootste talenten van de Amsterdamse club. Sommige talenten uit de Ajax-opleiding maakten zelfs hun opwachting in de hoofdmacht, nadat ze ervaring hadden opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie. Zo was er de invalbeurt van Jurgen Ekkelenkamp in het Champions League-duel met Juventus. De negentienjarige middenvelder kende geen plankenkoorts bij zijn vuurdoop en haalde Cristiano Ronaldo zonder nadenken onderuit toen de Portugese aanvaller op het doel van Ajax afstormde.

Collega-middenvelder Dani de Wit kreeg van Erik ten Hag speeltijd toebedeeld in de uitwedstrijden tegen Bayern München en Real Madrid in het miljardenbal. Het vervult Reiziger met trots, zo blijkt uit een interview met Ajax TV. “Ten eerste is dat schitterend voor de jongens en de club. Dat zij als jeugdspelers een bijdrage leveren aan Ajax 1, dat is gewoon schitterend om te zien. Dat brengt ook een bepaald gevoel naar boven bij iedereen die met deze jongens heeft gewerkt. Een gevoel van saamhorigheid.”

Naast Ekkelenkamp en De Wit werden ook middenvelders Ryan Gravenberch en Noa Lang door Ten Hag overgeheveld naar de A-selectie van Ajax. Het tweetal debuteerde ook in de Eredivisie. “Gravenberch kende een moeilijk begin, zeker in verdedigend opzicht. Daar wordt toch wat meer verwacht”, blikt Reiziger terug. “Zeker na de winterstop heb ik hem echt heel goede wedstrijden zien spelen.” Ook Lang krijgt lof toegezwaaid van de oud-verdediger van Ajax. “Hij heeft na de winterstop enorme stappen gemaakt. En het mooiste is natuurlijk wat er uitkomt.”

Reiziger, die zelf in 1995 de Champions League veroverde met Ajax, zag het elftal van Ten Hag 24 jaar later tot de halve finale reiken. Het zegt volgens hem veel over de manier van werken in Amsterdam. “Dat Ajax het zo goed deed in de Champions League, dat brengt een goed gevoel en heel veel rust binnen de club. Bij een grote club draait het daar ook om. Hoe beter het eerste elftal presteert, hoe makkelijker het wordt voor de rest. Dat is gewoon zo, dat is een feit”, zo besluit Reiziger, die met ingang van volgend seizoen als rechterhand van Ten Hag fungeert. Mitchell van der Gaag is zijn opvolger als technisch eindverantwoordelijke van het beloftenelftal van Ajax.