Ten Hag verdedigt keuze: ‘Eerste wedstrijd die we met hem verloren’

Erik ten Hag sloot het seizoen af met de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Daarnaast werd door Ajax de halve finale van de Champions League bereikt, waarin Tottenham Hotspur in extremis te sterk was. De recente successen op nationaal niveau staan in schril contrast met de forse kritiek die Ten Hag ten deel viel na de 3-0 nederlaag tegen PSV in september.

“Heel verbazingwekkend eigenlijk”, doelt de Ajax-trainer in Natafelen van FOX Sports op de kritische houding van met name De Telegraaf. “De opbouw van het seizoen ging met ups en downs, want in Europa speelden we juist wel goed. De nederlaag tegen PSV was een grote domper. We misten Matthijs de Ligt in die wedstrijd. In die situatie was het een goede keuze om Frenkie de Jong een linie naar achter te halen. Het was volgens mij de eerste wedstrijd die we verloren met De Jong achterin. Daarvoor was er een sterke reeks met Frenkie op die positie. Hij deed het heel goed, uitstekend zelfs.”

Ten Hag liet zich niet verleiden tot ingrijpende veranderingen op tactisch gebied. “Ik wist waar ik mee bezig was. Tegen PSV waren we te aanvallend ingesteld op het middenveld. Met het inzetten van Donny van de Beek werd de balans daar hersteld. We hadden echter al snel door dat Van de Beek en De Jong naast elkaar op het middenveld een moeilijke kwestie was. Het zijn allebei 'zessen', dus hebben we Van de Beek op 'tien' gezet.”

De Jong groeide vervolgens uit tot een onmisbare schakel in de as van het elftal en dwong met zijn goede spel een transfer af naar Barcelona. Van de Beek is door de Franse media meerdere keren in verband gebracht met Paris Saint-Germain, al blijft een bod op de 22-jarige Ajacied voorlopig achterwege. In de Engelse pers werd de middenvelder van Ajax onlangs in verband gebracht met Manchester United, dat overigens ook de verrichtingen van De Ligt op de voet volgt.