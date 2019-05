Nederlanders spelen cruciale rol in ‘wedstrijd van 200 miljoen’

Aston Villa is na Norwich City en Sheffield United de derde Premier League-promovendus. The Villans waren maandagmiddag in de ‘wedstrijd van tweehonderd miljoen euro’, een verwijzing naar de tv-gelden die klaarliggen voor nieuwkomers op het hoogste Engelse niveau, met 2-1 te sterk voor Derby County. Anwar El Ghazi en Kelle Roos speelden hoofdrollen in het beladen duel: eerstgenoemde nam namens Villa op slag van rust de 1-0 voor zijn rekening, terwijl Derby-doelman Roos in de tweede helft lelijk mistastte bij de 2-0.

Villa en Derby keken in de openingsfase van een gespannen eerste helft de kat uit de boom en het duurde ruim dertig minuten voordat het eerste gevaar voor een van beide doelen waar te nemen viel. Chelsea-huurling Tammy Abraham kreeg uiteindelijk de eerste aardige mogelijkheid en hij stuurde de bal uit kansrijke positie over het doel van Roos heen.

El Ghazi werd even daarna ook gevaarlijk met een individuele actie die strandde in het vijandelijke strafschopgebied, maar hij zal in de rust weinig hebben teruggedacht aan die gemiste kans. In de laatste minuut van de eerste helft stond de ex-Ajacied namelijk op de goede plek om een voorzet van Ahmed Elmohomady al vallend binnen te werken en hij bracht met die treffer het Villa-minnende deel van Wembley in extase.

In de fase na de onderbreking leek de vlam even in de pan te slaan op het veld en arbiter Paul Tierney trok in die periode drie gele kaarten in vier minuten tijd. De scheidsrechter wist de gemoederen echter weer tot bedaren te brengen en hij zag hoe Villa met nog een halfuur te spelen definitief afstand nam. El Ghazi bracht de bal hoog in het strafschopgebied van Derby, waarna John McGinn het leer voordat de uitkomende Roos kon ingrijpen binnen kopte.

Frank Lampard trachtte het tij in de laatste twintig minuten nog te doen keren met het inbrengen van onder meer Florian Jozefzoon en dat leidde ook tot een aantal kansen. Met nog negen minuten te gaan nam Martyn Waghorn, nadat Villa de bal achterin niet weg kreeg, nog wel de aansluitingstreffer voor zijn rekening. The Rams slaagden er daarna ondanks zeven minuten blessuretijd echter niet meer in om langszij te komen.