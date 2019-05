Barcelona moet transfersom verdubbelen na door Eibar gelichte optie

Marc Cucurella mag zich definitief speler van Eibar noemen. De Basken maken maandagmiddag via de officiële kanalen bekend dat de optie in de huurovereenkomst met Barcelona is gelicht. De twintigjarige linksback speelde het afgelopen seizoen al voor los Armeros en wordt nu voor naar verluidt twee miljoen euro ingelijfd.

De kans dat Cucurella volgend seizoen nog steeds de kleuren van Eibar zal verdedigen lijkt echter klein. Verschillende Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo berichten dat Barcelona de verdediger voor vier miljoen terug kan halen en de landskampioen van Spanje lijkt van plan om ook gebruik te maken van deze optie.

Cucurella maakte dit seizoen namelijk een prima indruk, waardoor hij volgend seizoen in het Camp Nou mogelijk als back-up van Jordi Alba zou kunnen gaan fungeren. Zelfs als trainer Ernesto Valverde geen plek voor de voormalig Spaans jeugdinternational in zijn selectie heeft, kan de Catalaanse grootmacht Cucurella waarschijnlijk voor een hoger bedrag doorverkopen. Eibar lijkt zich door het lichten van de optie er dus enkel van te hebben verzekerd dat het twee miljoen winst gaat maken.

Cucurella sloot zich in 2012 aan bij de jeugdopleiding van Barcelona, dat hem destijds overnam van buurman Espanyol. Tot dusver kwam hij eenmaal in actie namens de hoofdmacht van de Catalanen, in november 2017 in de Copa del Rey tegen Real Murcia. In dienst van Eibar speelde hij dit seizoen 31 wedstrijden in LaLiga en wist hij op de laatste speeldag juist tegen Barcelona te scoren.