FC Twente krijgt veeg uit de pan: ‘Er heerst een vijandige cultuur’

Gertjan Verbeek is teruggekeerd in de voetballerij. De voormalig trainer van FC Twente kwam afgelopen woensdag tot een akkoord met Adelaide United over een dienstverband aldaar. Verbeek werd ruim een jaar geleden op non-actief gezet door de club uit Enschede, hetgeen Marino Pusic onlangs ook overkwam, ondanks de promotie naar de Eredivisie. Volgens de richting Australië vertrokken oefenmeester zijn de problemen in de Grolsch Veste van structurele aard.

“Je zag het aan de worsteling van de trainer die dit jaar zelfs kampioen is geworden en jaren deel uitmaakte van Twente”, doelt Verbeek tegenover Voetbal International op het ontslag van Pusic, kort na het binnenhalen van het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. “Hij sprak van een cultuur binnen de club waarin niemand te vertrouwen is. Moet je nagaan hoe dat is in een jaar waarin alles tegenzit.”

“Er heerste een vijandige cultuur waarin mensen wantrouwend waren, bureaucratisch en weinig discipline toonden. In zo'n cultuur presteren is voor eenieder onmogelijk”, vervolgt Verbeek zijn tirade over FC Twente. De beslissing om de samenwerking te verbreken kwam dan ook niet als een donderslag bij heldere hemel voor de 56-jarige coach. “Je voelt een ontslag negen van de tien keer aan komen.”

“Daarvóór zijn er meer emoties dan erna. Angst, onzekerheid, vragen... Wie kan ik nog vertrouwen? Wie doet er nog mee? Op wie kan ik echt bouwen? Dat proces zet zich steeds negatiever door, waarbij je op een gegeven moment in de auto zit en in de achteruitkijkspiegel kijkt om te zien wie er nu weer in je nek loopt te hijgen. Dan weet je dat je op een dood spoor zit. Voor mij voelt een ontslag dan als een soort berusting”, zo besluit Verbeek.