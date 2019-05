Oranje daags voor bekendmaking selectie geconfronteerd met blessure

Kenny Tete heeft zondag het einde van de training niet gehaald bij het Nederlands elftal. De rechtsback ‘ging naar de grond tijdens een partijspel en strompelde van het veld’, zo bericht onder meer het Algemeen Dagblad. Tete lijkt zodoende een twijfelgeval voor de Nations League-eindronde van volgende maand in Portugal, daar bondscoach Ronald Koeman maandagavond al zijn 23-koppige selectie bekend zal maken.

Tete arriveerde sowieso al niet okselfris bij het Nederlands elftal, want de vleugelverdediger van Olympique Lyon trainde zaterdag al aangepast vanwege een oude enkelblessure. Hij nam zondagmiddag wel deel aan de groepstraining van Oranje, maar haalde het einde dus niet, weet behalve het Algemeen Dagblad ook onder meer De Telegraaf te melden.

Het uitvallen van Tete is een tegenvaller voor Koeman, daar de voormalig Ajacied naast Denzel Dumfries van PSV de enige rechtsback in de selectie van Oranje is. Mocht de Nations League-eindronde niet haalbaar blijken voor Tete, dan ligt het in de lijn der verwachting dat Hans Hateboer als vervanger opgeroepen zal worden door Koeman.

Hateboer presteert prima in Italië bij Atalanta en werd tijdens de vorige interlandperiode, toen Tete geblesseerd afhaakte in het EK-kwalificatieduel van Oranje met Wit-Rusland, ook al naderhand opgeroepen door Koeman. Het Nederlands elftal speelt op 6 juni in Guimarães de halve finale van de Nations League-eindronde tegen Engeland.