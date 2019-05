‘Ik heb het naar mijn zin bij Ajax, dus nog een jaar hier zou goed kunnen’

Donny van de Beek was in de afgelopen maanden een van de uitblinkers aan de kant van Ajax en de middenvelder hoopt die goede vorm in de komende weken door te kunnen trekken bij het Nederlands elftal. Met Oranje bereidt hij zich voor op de halve finale van de Nations League tegen Engeland en Van de Beek zou dan zijn eerste officiële interland kunnen gaan spelen.

De teller voor de Ajacied staat momenteel op vijf optredens in het oranje, maar die vonden allemaal plaats tijdens vriendschappelijke wedstrijden. “Ik heb bij Ajax een mooi seizoen gehad, nu ga ik proberen daar bij Oranje een goed vervolg aan te geven. Ik zal de bondscoach moeten overtuigen, maar daar heb ik vertrouwen in”, blikt hij vooruit in gesprek met Voetbal International.

“De andere jongens hebben het ook goed gedaan, dus ik snapte de keuzes van de trainer wel”, reageert hij op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland, waarin hij op de bank bleef. Van de Beek was aan het begin van dit seizoen ook geen basisspeler bij Ajax, maar kreeg toen wel steeds een uitnodiging van Ronald Koeman: “Dat was heel belangrijk voor mij. Ik maakte bij mijn club een moeilijke periode door, maar bij Oranje was ik er wel steeds bij.”

In de loop van het seizoen werd hij echter een belangrijke schakel in het spel van de ploeg van Erik ten Hag en dat heeft hem ook de nodige buitenlandse aandacht opgeleverd. Van de Beek geeft echter aan niet per se op een vertrek aan te willen sturen: “Ik ben iemand die daar rustig onder blijft, we zullen zien wat er deze zomer gaat gebeuren. Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij Ajax, dus nog een jaar in Amsterdam zou heel goed kunnen. Ik heb ook nog een contract tot medio 2022.”