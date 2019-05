Van Gaal vreest reserverol voor Frenkie de Jong: ‘Wat wordt zijn plek dan?’

Louis van Gaal zet vraagtekens bij de overstap van Frenkie de Jong naar Barcelona. De voormalig bondscoach van Oranje vraagt zich hardop af welke rol de middenvelder van Ajax bij Barcelona gaat krijgen, en stelt vast dat Barça al hele goede spelers op het middenveld heeft rondlopen. “Wat wordt zijn rol dan?”, vraagt Van Gaal zich in het Duitse tijdschrift 11Freunde af.

“Vertel mij eens waarom het op dit moment een goede keuze is om Ajax te verlaten?”, aldus Van Gaal. “Bij Barcelona wordt het middenveld momenteel bezet door Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arturo Vidal en Arthur. Welke rol is dan nog voor Frenkie weggelegd? Natuurlijk is het een intelligente speler, maar dan moet hij zich ook afvragen welke rol hij had kunnen spelen bij Ajax volgend seizoen.”

Van Gaal, die in 2016 voor het laatst een club trainde, volgt zijn collega-coaches nog altijd met interesse. "Welke trainers ik goed vind? Ik vind het geweldig als coaches hun stempel drukken op het spel. Ik hou van Erik Ten Hag, Josep Guardiola en Jürgen Klopp, omdat het duidelijk is hoe hun filosofie eruitziet."

Verder wordt Van Gaal in het interview gevraagd naar zijn ervaringen met Franck Ribéry, met wie hij bij Bayern München werkte. “Ribéry was een goede speler, maar een typische Fransman: een beetje eigenwijs en egocentrisch. Maar de meeste aanvallers hebben die karaktereigenschap.”