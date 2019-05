Danny Koevermans keert terug bij PSV: ‘Deze kans kwam op mijn pad’

Danny Koevermans keert terug bij PSV, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De oud-aanvaller voegt zich bij de technische staf van PSV Vrouwen en heeft donderdag een eenjarig contract bij de Eindhovense club getekend. Koevermans, die binnenkort start met de trainerscursus B van de UEFA, sluit in de voorbereiding aan bij het vrouwenteam van PSV.

Volgens de berichtgeving van de Eindhovenaren voegt Koevermans ‘een schat aan ervaring in het betaald voetbal toe aan de staf van PSV Vrouwen’. De voormalig aanvaller van onder meer Sparta Rotterdam, AZ en FC Utrecht speelde tussen 2007 en 2011 in het Philips Stadion en veroverde in zijn eerste seizoen in het shirt van PSV gelijk de landstitel.

PSV Vrouwen plaatste zich afgelopen seizoen voor de play-offs van de Eredivisie Vrouwen, maar moest uiteindelijk het kampioenschap aan FC Twente Vrouwen laten. Koevermans krijgt bij het vrouwenelftal van PSV te maken met Sander Luiten, die net zijn eerste seizoen als hoofdtrainer achter de rug heeft.

Koevermans kijkt uit naar de terugkeer bij PSV, zo blijkt uit zijn reactie voor de camera van PSV TV. “Deze kans kwam op mijn pad en toen ik er serieus over ging nadenken dacht ik: dat zie ik eigenlijk wel zitten. Zo simpel is het eigenlijk. Het vrouwenvoetbal zit in de lift. Ik heb heel veel zin om eraan te beginnen. Inmiddels is er ook een degelijke competitie met zelfs play-offs, dus dat ziet er allemaal goed uit.”