Danny Koevermans ziet spits die ‘speelt als Roy Makaay’ in de Eredivisie

Maandag, 17 april 2023 om 12:20 • Bart DHanis • Laatste update: 12:23

Danny Koevermans heeft in De Telegraaf de loftrompet gestoken over Michiel Kramer. De spits van RKC Waalwijk was afgelopen weekend twee keer trefzeker in het duel tegen FC Groningen (2-1). De 34-jarige aanvaller staat daardoor op tien doelpunten dit seizoen. “Een soort Phantom”, liet Koevermans optekenen.

Koevermans doelt met die uitspraak op de bijnaam van Roy Makaay. De voormalig spits van onder meer Feyenoord, Vitesse en Bayern München stond tijdens zijn loopbaan bekend als Phantom, wat spook betekent. Makaay was vaak onzichtbaar tijdens wedstrijden, maar dook plotseling op om een doelpunt te maken. “Je ziet hem niet, maar op de momenten dat het moet, schiet hij ze binnen”, zegt Koevermans over Kramer, om op die manier de vergelijking tussen de twee spitsen uit te leggen.

Kramer maakte zaterdagavond vijf minuten voor tijd het beslissende doelpunt door middel van een benutte strafschop. Volgens Koevermans had de RKC-spits ook een groot aandeel in het tot stand komen van die penalty. “Die pingel wordt ook mede door hem veroorzaakt, omdat hij met dat overstapje keurig die bal liet lopen voor Julen Lobete. In de eerste helft werd hij niet echt in het spel betrokken, maar op het einde was hij gewoon weer hartstikke beslissend.”

Koevermans is tevens onder de indruk van Feyenoord-spits Santiago Giménez. De Mexicaan maakte zondagmiddag in de wedstrijd tegen SC Cambuur (0-3) zijn elfde doelpunt van het seizoen. “Hij was in de eerste helft zó beslissend. Leuk dat ze het allemaal over Igor Paixão hadden, en die deed het ook hartstikke goed, maar Giménez speelde ook prima. Hij maakt die eerste goal, schiet die bal op de paal, had eigenlijk een assist waaruit Oussama Idrissi niet scoorde en dat hakballetje waaruit dan ook niet werd gescoord. Dat is zo’n fijne spits om naar te kijken.”