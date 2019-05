‘Ik zei tegen Matthijs: ’Als je met Messi kunt spelen, moet je het doen‘’

Donderdag vond de presentatie van het boek Meesterlijk plaats in een eetcafé in Volendam. Het eerste exemplaar van het boek over oud-prof Keje Molenaar werd overhandigd aan Matthijs de Ligt, de schoonzoon van Molenaar. In gesprek met DAZN vertelt Molenaar dat hij een goede band heeft met de verdediger van Ajax. De advocaat laat zich in de onderstaande video's tevens uit over de mogelijkheid dat De Ligt gaat samenspelen met Lionel Messi bij Barcelona, dat zeer geïnteresseerd is in de diensten van de Oranje-international.