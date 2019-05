'Kevin Strootman kan in Engelse top belanden na aanbod Olympique Marseille’

Olympique Marseille lijkt na één seizoen alweer van Kevin Strootman af te willen. Sky Sports meldt woensdagavond namelijk dat de Franse club de Nederlandse middenvelder heeft aangeboden bij zowel Manchester United als Everton. Marseille zou de 29-jarige Strootman voor komend seizoen graag op huurbasis willen stallen in de Premier League.

De reden daarvoor is dat het salarishuis van Marseille volgend seizoen vermoedelijk onder hevige druk zal komen te staan. De club uit Zuid-Frankrijk staat momenteel op een teleurstellende zesde plaats in de Ligue 1 en weet met de laatste speelronde nog voor de boeg reeds dat Europees voetbal onhaalbaar is geworden.

Met het tijdelijk lozen van Strootman hoopt Marseille financieel weer wat meer adem te krijgen. De Oranje-international drukt met zijn salaris naar verluidt flink op de begroting van de club en heeft in zijn debuutjaar op sportief vlak sowieso weinig indruk gemaakt. Strootman speelde dit seizoen 27 wedstrijden in de Ligue 1, waarin hij 1 keer tot scoren kwam, en ging onlangs in gesprek met RMC al diep door het stof.

"Op persoonlijk vlak had ik verwacht een beter seizoen te draaien. Ik betreur het dat ik de club dit seizoen niet heb kunnen helpen, na het goede seizoen dat de club vorig jaar draaide. Iedereen heeft het er zwaar mee en ook ik ben aansprakelijk. Ik wil geen excuses zoeken. De taal is geen excuus. Misschien was het moeilijk om de omschakeling te maken van de Italiaanse naar de Franse competitie", vertelde Strootman, die in de zomer van 2018 voor ongeveer 25 miljoen euro door Marseille werd opgepikt bij AS Roma en nog een contract tot medio 2023 heeft in het Stade Vélodrome.