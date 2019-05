Dortmund slaat opnieuw toe en haalt international weg bij Bosz

Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Julian Brandt, zo communiceert de Duitse club via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvallende middenvelder komt over van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz en tekent bij die Borussen een contract tot medio 2024. Beide clubs doen officieel geen uitspraken over de hoogte van de transfersom, maar volgens Duitse media bedraagt die ruim 25 miljoen euro.

De nummer twee van de Bundesliga versterkte zich eerder deze week al met Nico Schulz en Thorgan Hazard en haalt nu dus ook Brandt weg bij Bayer Leverusen, waar zijn contract nog liep tot medio 2021. De 24-voudig Duits international speelde dit seizoen namens die Werkself 43 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 17 assists. Daarmee had hij een belangrijke rol in het uiteindelijk succesvolle seizoen van Bayer Leverkusen, waarin plaatsing voor de Champions League werd afgedwongen.

“Ondanks dat Brandt al lang in de Bundesliga speelt en zowel nationaal als internationaal ervaring heeft opgedaan, is hij nog altijd heel erg jong. Hij heeft heel veel potentie en kan op verschillende posities in de voorhoede uit de voeten, waarmee hij creativiteit zal toevoegen aan ons elftal”, vertelt sportief directeur Michael Zorc op de website van Borussia Dortmund. Brandt, die door Bayer Leverkusen op jonge leeftijd werd weggekaapt bij VfL Wolfsburg, toont zich tevens content met de overstap naar die Borussen.

“Ik ben een persoon die zijn beslissingen op basis van gevoel neemt. In dit geval had ik een heel goed gevoel bij Borussia Dortmund en dat is de voornaamste reden waarom ik deze stap heb gezet. Dortmund is afgelopen seizoen bijna kampioen geworden, dus er is nog de nodige ruimte voor verbetering. Ik voel me gemotiveerd en optimistisch”, laat Brandt weten. Borussia Dortmund wist eerder de gehuurde Paco Alcácer al definitief over te nemen van Barcelona.