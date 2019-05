‘Ik dacht: ik heb CL gespeeld met Ajax, het zal vast niet zo zwaar zijn’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Anwar El Ghazi (24), die op maandag 27 mei met Aston Villa promotie naar de Premier Leauge wil afdwingen ten koste van Derby County. Op Wembley is de gehuurde aanvaller er alles aan gelegen om, zoals wel vaker dit seizoen, zijn stempel te drukken en zodoende the Villans een gegarandeerd bedrag van ongeveer tweehonderd miljoen euro te schenken.

Door Tim Siekman

Dat de finale van de play-offs van de Championship tussen Aston Villa en Derby County gaat, is enigszins verrassend te noemen. De nummers vijf en zes van de reguliere competitie wisten namelijk favorieten West Bromwich Albion en Leeds United, die als vierde en derde waren geëindigd, in twee enerverende tweeluiken te verslaan. Derby County verloor de heenwedstrijd met 0-1, waardoor manager Frank Lampard wederom het onderspit leek te delven tegen vakcollega Marcelo Bielsa. The Rams verrasten echter op Elland Road en verzekerden zich met een 2-4 zege voor een ticket naar Wembley.

De confrontaties tussen Aston Villa en West Bromwich Albion waren nog zenuwslopender. De ploeg uit Birmingham won het eerste duel met 2-1, maar op The Hawthorns was het na 120 minuten 1-0 voor de thuisploeg. Aston Villa trok in de allesbepalende strafschoppenserie aan het langste eind: 3-4. Zodoende strijdt El Ghazi tegen onder anderen landgenoten Kelle Roos en Florian Jozefzoon voor een avontuur in de Premier League, een startbewijs die volgens Engelse media gegarandeerde inkomsten van tweehonderd miljoen euro inhoudt. Waar El Ghazi vorig jaar, mede door blessureleed, nog blij mocht zijn met schaarse speelminuten bij Lille, is de tweevoudig Oranje-international bij Aston Villa een van de helden die de droom van het spelen in de koningsklasse van het Engelse voetbal realiteit kan laten uitkomen.

'Ik kwam huilend thuis'

El Ghazi speelde in zijn jeugdjaren in Rotterdam bij Feyenoord en Sparta, maar na twee jaar bij eerstgenoemde club moest de aanvaller vertrekken. Na twee waarschuwingen verliet de 'te speelse' vleugelspeler, die zich niet veel van de kritiek wilde aantrekken, de jeugdopleiding van Feyenoord. "Ik kwam huilend thuis toen ik dat bericht kreeg van Feyenoord en wilde echt stoppen met voetbal. Mijn vader heeft dat voorkomen", zei El Ghazi in het voorjaar van 2018 tegenover ELF Voetbal. Via Sparta kwam hij in 2013 bij Ajax terecht. Een jaar later volgde, tot verbazing van El Ghazi zelf, een plek in de A-selectie.

Anwar El Ghazi met Ricardo Kishna, toen beide spelers nog actief waren bij Ajax.

“Het was geweldig, ik kon het niet geloven”, sprak El Ghazi onlangs via de officiële kanalen van Aston Villa over zijn beginperiode bij Ajax. “Ik was achttien jaar oud toen ik daar kwam en een jaar later zat ik al bij het eerste elftal. Ik had het niet verwacht, mijn familie ook niet. Het ging zo snel allemaal. Ik speelde tegen clubs als Barcelona en Paris Saint-Germain. Ongelooflijk.” El Ghazi kwam regelmatig aan spelen toe bij Ajax 1, maar akkefietjes met hoofdtrainers Frank de Boer en Peter Bosz zorgden ervoor dat de buitenspeler regelmatig vanaf de bank of tribune moest toekijken. In oktober 2016 zette Ajax El Ghazi 'op sportieve gronden' uit de selectie. 'Tijdens de training was zijn gedrag aanleiding hem weg te sturen. De clubleiding besloot vervolgens om hem tot nader order buiten de A-selectie te laten', zo meldde Ajax.

Het verhaal ging dat El Ghazi Bosz had geduwd, maar de aanvaller ontkende stellig. “Ik snap niet waarom dat in de kranten stond. Ik ben wel boos geweest en heb dingen tegen hem gezegd waarvan ik later spijt had. Ik zat vol emotie. We hebben het als volwassen mannen uitgesproken”, aldus El Ghazi tegenover ELF Voetbal. De aanvaller had al wel in de gaten dat hij mocht vertrekken. “Eigenlijk was ik in januari 2017 nog helemaal niet klaar voor een vertrek bij Ajax en een transfer naar het buitenland. Maar Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) vertelde dat het beter was als ik zou vertrekken. Dan heb je weinig keus. Het was een klap voor mij. Juist omdat ik weer speelde na dat akkefietje met Peter Bosz.”

'Ik voelde me in het begin behoorlijk depressief'

El Ghazi verkaste voor zeven miljoen euro naar Lille, de plek waar hij naar eigen zeggen volwassen werd. Hij had het in het begin zwaar in Noord-Frankrijk, in een andere cultuur en met een andere taal. “Ik had niet gedacht dat het zo zwaar zou zijn: mijn eerste avontuur in het buitenland. Ik voelde me in het begin behoorlijk depressief”, zei de 'familieman', die steun ondervond van Ricardo Kishna, die werd gehuurd van Lazio. "We merkten dat we niet volledig werden geaccepteerd. Er was iemand, ik ga de naam niet noemen, die ons 'die Hollanders' noemde. Alsof we buitenstaanders waren. De term op zich is niet denigrerend, maar hoe die persoon 'die Hollanders' uitsprak, vond ik niet heel positief.”

Een scorende en emotionele Anwar El Ghazi bracht een eerbetoon aan ex-teamgenoot Abdelhak Nouri bij de eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2017/18 van Lille tegen Nantes (3-0 zege).

Onder trainers Franck Passi, Marcelo Bielsa en Christophe Galtier maakte El Ghazi van alles mee. Degradatiecrisis, boze fans, euforie bij een spaarzame zege: het maakte de aanvaller mentaal sterker. Onder Galtier, tegenwoordig nog steeds hoofdtrainer van les Dogues, verscheen de Nederlander regelmatig op het veld, maar uiteindelijk bleek een zomers vertrek onvermijdelijk. “Het was een moeizaam seizoen”, zei El Ghazi in een interview met De Telegraaf. “Ik ben lang geblesseerd geweest aan mijn lies en we zijn bijna gedegradeerd. Maar persoonlijk ging het tot aan mijn blessure eigenlijk best wel goed.”

Bij een vrije trap tegen Olympique Lyon schoot het er weer in. “De dokter zag aanvankelijk niks ernstigs, waarna ik weer ben gaan trainen. Daardoor verergerde de blessure. Al met al lag ik er zeven tot acht weken uit. Maar ook daarna kwam ik niet pijnvrij terug, maar door onze positie op de ranglijst voelde ik best wat druk om weer te trainen.” Lille, dat deze voetbaljaargang kwalificatie voor de Champions League heeft afgedwongen, wist zich vorig seizoen ternauwernood te handhaven in de Ligue 1. Ook geldproblemen brachten de club richting de afgrond. “De president kwam de kleedkamer in en zei dat er financiële problemen waren, maar ook dat ze opgelost zouden worden, omdat hij genoeg geld heeft. We hoefden ons geen zorgen te maken en achteraf heeft hij gelijk gekregen.”

'El Ghazi heeft zoveel talent'

El Ghazi wilde graag blijven, omdat hij veel waardering voelde bij Lille. Galtier deed in het nieuwe seizoen echter geen beroep op de aanvaller, die inmiddels doorhad dat een tijdelijke transfer het beste voor hem was. Aston Villa bood een uitweg. Na 46 competitieduels waren the Villans in het reguliere seizoen met 76 punten op de vijfde plek in de Championship geëindigd. El Ghazi speelde tot op heden 35 wedstrijden voor de club uit Birmingham, met 5 goals en 6 assists als resultaat. Na de eerste weken bij Aston Villa was menigeen al overtuigd van de meerwaarde van de huurling. "Anwar is een goede speler. Hij heeft zoveel talent", zo stelde ploeggenoot Axel Tuanzebe, gehuurd van Manchester United, begin september.

“We zien het elke dag op de training en de fans zullen het ook week in, week uit gaan zien. Ik weet zeker dat hij nog beter zal gaan spelen als hij hier langer is”, vervolgde de verdediger op de clubsite. “Hij is een erg handige speler, hij kan zoveel met zijn voeten. Ik denk dat hij hier gaat uitblinken als hij gewend is aan zijn nieuwe omgeving en aan de competitie. Hij heeft gewoon wat tijd nodig. Hij heeft zoveel flair als hij aan de bal is. Hij is tweebenig, dus hij kan allebei de kanten op. Hij werkt ook keihard en doet er alles aan om het team te helpen. Ik mag hem ook vanwege zijn persoonlijkheid, hij is een nederige jongen. Hij heeft een geweldige houding en een goed karakter. Hij gaat hier slagen, daar ben ik van overtuigd.”

El Ghazi erkende onlangs via de kanalen van Aston Villa dat hij in het begin moeite had met het fysieke spel in Engeland. “Ik had met andere voetballers gesproken die in de Championship hadden gespeeld. José Fonte, Ibrahim Afellay, Bruno Martins Indi... Ze vertelden allemaal dat het zwaar zou worden. En ik dacht bij mezelf: ik heb Champions League gespeeld met Ajax en heb tegen grote clubs gevoetbald. Het zal vast niet zo zwaar zijn. Toen kwam ik bij de club en zag ik hoe hard de spelers werken hier. Hoe ze voor elkaar vechten, negentig minuten lang. Na de wedstrijd ben ik altijd met ijs op mijn benen terug te vinden. Nu weet ik hoe fysiek deze competitie is. Ik geniet er nu echt van, ook omdat we in een flow zitten.”

'Mijn droom blijft een grote club'

De 24-jarige aanvaller mag onder manager Dean Smith op veel minuten rekenen. Mede door de voetballende kwaliteiten van El Ghazi is de vleugelspeler geliefd bij medespelers, de staf en het publiek, maar de Nederlander verlangt meer van zichzelf. Als hij zijn seizoen bij Aston Villa een cijfer moet geven, komt de zelfkritische El Ghazi op een magere 6,5. “Ik kan het veel beter doen. In het begin was ik niet op mijn best, maar nu laat ik mezelf goed zien en probeer ik het team te helpen en belangrijk te zijn voor de ploeg. Nu gaat het beter, maar gezien het hele seizoen is 6,5 het juiste cijfer.”

Maandag wacht misschien wel de belangrijkste wedstrijd uit de carrière van El Ghazi, als de 'duurste wedstrijd ter wereld' tegen Derby County op Wembley op het programma staat. Een mooi moment voor Aston Villa om de pijnlijke nederlaag van vorig seizoen in de finale van de play-offs tegen Fulham (0-1) achter zich te laten én een uitgelezen mogelijkheid voor El Ghazi om zich in de kijker te spelen. Afgelopen zondag liet hij bij VTBL weten dat er belangstelling is vanuit de Premier League. El Ghazi, die nog tot medio 2021 vastligt in Frankrijk, vertelde middels een videoverbinding dat Aston Villa graag met hem verder wil.

“Alleen heb ik aangegeven dat ik ambitieus ben en dat ik stappen wil maken. Van wie de interesse uit de Premier League is? Dat kan ik niet zeggen. Mijn droom blijft gewoon om bij een grote club te spelen. Dan denkt elke speler aan Barcelona, Real Madrid, Manchester United... Alleen je moet elke dag wel in de spiegel kijken. Toegeven dat je er alles aan moet doen, hard moet vechten en je best moet doen", aldus El Ghazi. Aan tafel bij presentator Humberto Tan werd er gefilosofeerd dat het Everton van Marcel Brands mogelijk interesse heeft. Andy van der Meyde, voormalig speler van the Toffees, zei te hopen dat El Ghazi een verstandige keuze maakt. "Doe het niet. Niet doen hoor! Daar ga je kapot. Kijk maar naar mij."