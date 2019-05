Lassina Traoré: ‘Ajax is elfde geworden, of negende ofzo, ik weet het niet’

Lassina Traoré kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn eerste halfjaar bij Ajax. De spits kwam in de winterstop over van Ajax Cape Town en veroverde binnen enkele weken al een basisplaats bij Jong Ajax. Hij kwam tot acht doelpunten en drie assists in veertien duels in de Keuken Kampioen Divisie, maar baalt van de collectieve prestatie van zijn ploeg.

Traoré lijkt evenwel niet precies te weten op welke plek Ajax is geëindigd in de Keuken Kampioen Divisie. "Het was geen goed seizoen. Vorig seizoen is Jong Ajax eerste geworden en nu elfde, of negende ofzo. Ik weet het niet, maar het was geen goed seizoen", geeft hij aan tegenover FOX Sports. Ajax werd elfde in de competitie. Een negende plek had in principe betekend dat de club zou deelnemen aan de play-offs, maar omdat Jong Ajax een beloftenelftal is van een Eredivisie-club zou dat niet gebeuren.

Afgelopen winter mocht Traoré zich aanvankelijk proberen te bewijzen bij het eerste elftal. Hij ging mee op trainingskamp naar Florida. "Ik was heel verrast dat ik mee mocht naar Florida en meteen met de grote jongens mocht meedoen. Het was geweldig. Ik heb er erg van genoten", blikt hij terug. De Burkinees was blij met de manier waarop hij werd verwelkomd door zijn medespelers. "Vooral André Onana, want hij spreekt ook Frans. Onana was mijn eerste vriend bij Ajax. Daarna hebben ook Dusan (Tadic, red.) en Klaas-Jan Huntelaar mij heel erg geholpen om mij beter te voelen."

Traoré maakte in de voorlaatste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen, thuis tegen FC Utrecht (4-1), zijn debuut bij Ajax 1. Het bleef echter bij een invalbeurt van een minuut. Zijn hoogtepunt van het seizoen was een thuisduel met Go Ahead Eagles, op 15 april (5-2 zege), al weet hij zelf ook niet alle details van die wedstrijd meer. "Mijn beste wedstrijd was een thuiswedstrijd, ik weet niet meer tegen wie, waarin ik twee doelpunten maakte en een assist gaf."