PSG reageert daadkrachtig na shockerend statement Mbappé

Paris Saint-Germain heeft de consternatie rond Kylian Mbappé snel de kop ingedrukt. De kampioen van Frankrijk maakt maandagavond via een statement wereldkundig dat de aanvaller deze zomer niet zal vertrekken. Zondagavond hintte Mbappé nog naar een transfer, daar hij 'meer verantwoordelijkheden' wil hebben. Hij bracht daarmee een 'schokgolf' teweeg, aldus Franse media.

"PSG en Kylian Mbappé zijn al twee jaar verbonden door een sterke band en dat is volgend seizoen ook zo", kondigt PSG aan via Twitter. "We delen de ambitie om in het vijftigste bestaansjaar van PSG geschiedenis te schrijven in Europa. Elke belangrijke speler zal daar zijn bijdrage aan moeten leveren voor het collectief." Volgens eerdere berichtgeving twijfelde Mbappé of PSG de juiste club is om de Champions League mee te winnen.

Mbappé bracht een schokgolf teweeg met zijn uitspraken, nadat hij werd verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 1. "Het is een belangrijk moment voor me. Voor de eerste of voor de tweede keer sta ik op een kruispunt", zei de jonge spits van PSG. "Ik heb hier veel geleerd, maar het is nu misschien het moment dat ik meer verantwoordelijkheden krijg. Misschien is dat bij PSG, maar misschien is dat ergens anders, met een nieuw project."

Eerder op de maandag meldde Paris United dat voorzitter Nasser Al-Khelaïfi niet blij was met het statement van Mbappé op het voetbalgala in Frankrijk. Desondanks heeft PSG ervoor gekozen om de jongeling geen sanctie op te leggen. Franse media hielden er rekening mee dat Mbappé zijn uitspraken deed om een beter contract af te dwingen. Zijn huidige verbintenis loopt door tot de zomer van 2023.