Mbappé shockeert met speech na uitreiking Speler van het Jaar-trofee

Kylian Mbappé is zondagavond uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Frankrijk. De twintigjarige aanvaller van landskampioen Paris Saint-Germain werd de jongste speler ooit die de eretitel in Frankrijk op zijn naam schrijft. Het gaat na de uitreiking echter alleen nog over de speech die Mbappé gaf tijdens de ceremonie: de international hintte naar een transfer en bracht daarmee een 'schokgolf' teweeg, zo schrijven Franse media.

Mbappé staat naar eigen zeggen op een kruispunt in zijn carrière. "Het is een belangrijk moment voor me. Voor de eerste of voor de tweede keer sta ik op een kruispunt", zei de jonge spits van PSG. "Ik heb hier veel geleerd, maar het is nu misschien het moment dat ik meer verantwoordelijkheden krijg. Misschien is dat bij PSG, maar misschien is dat ergens anders, met een nieuw project."

Het lijkt erop dat Mbappé zijn statement goed heeft voorbereid. Op een persconferentie na de ceremonie nam hij zijn uitspraken niet terug. "Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Op zo'n podium kun je een boodschap overbrengen. Ik denk dat ik dat heb gedaan. Als ik er verder op in ga, dan wordt het te veel. Dat is niet de boodschap die ik wil versturen."

De internationale media brachten Mbappé in maart nog nadrukkelijk in verband met Real Madrid: volgens France Football heeft de club liefst 280 miljoen euro over voor zijn komst. Na de uitspraken van Mbappé zullen de geruchten over een transfer toenemen, maar in Frankrijk wordt er ook rekening mee gehouden dat hij druk wil zetten op de clubleiding om een beter contract te krijgen.

France Football schreef destijds dat Mbappé niet te spreken is over de houding van PSG, dat hem een boete van 180.000 euro oplegde toen hij een keer te laat kwam voor een bespreking van trainer Thomas Tuchel. Les Parisiens werden bovendien door Manchester United opnieuw voortijdig uit de Champions League gekegeld en de aanvaller zou eraan twijfelen of hij zijn sportieve ambities wel kan vervullen bij zijn huidige werkgever.